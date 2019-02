Feyenoord-trainer Giovanni van Bronckhorst weet dat zijn ploeg de afgelopen maanden slecht presteert in uitwedstrijden tegen ploegen uit het rechterrijtje, maar de coach heeft goede hoop dat de Rotterdammers zondag in Groningen wel goed voor de dag zullen komen.

"Ik verwacht dat we zondag niet weer terugvallen in ons niveau", aldus Van Bronckhorst vrijdag op zijn wekelijkse persconferentie.

Feyenoord revancheerde zich afgelopen weekend met een 4-0-zege op De Graafschap voor de 2-1-nederlaag bij Excelsior van een week eerder. Die teleurstelling volgde op de historische 6-2-overwinning op Ajax in De Kuip.

Deze reeks past in een trend, want de Rotterdammers verspeelden dit seizoen in thuiswedstrijden nog maar drie punten (alleen het nog foutloze PSV doet het beter), maar op de ranglijst op basis van alleen uitduels staat de ploeg van Van Bronckhorst slechts achtste met twaalf punten uit tien wedstrijden.

De laatste competitiezege op vreemde bodem voor Feyenoord was op 9 december tegen FC Emmen (1-4). Daarna verspeelde de ploeg punten tegen ADO Den Haag (2-2), PEC Zwolle (3-1) en dus Excelsior.

"Het verschil bij ons tussen uit en thuis is echt te groot, dat is duidelijk", erkende Van Bronckhorst. "De wedstrijden bij clubs die laag op de ranglijst staan, blijven voor ons de lastigste. Gelukkig spelen we zondag op echt gras. Op kunstgras zijn we minder."

Feyenoord won in november thuis met 1-0 van FC Groningen. (Foto: ProShots)

Feyenoord al lang ongeslagen tegen FC Groningen

De Feyenoord-trainer kan tegen FC Groningen nog niet beschikken over linksbacks Tyrell Malacia en Ridgeciano Haps. Malacia heeft wel weer de groepstraining hervat na een blessure.

Aanvaller Sam Larsson sloeg deze week enkele trainingen over vanwege een enkelkwetsuur, maar de Zweed is fit genoeg om in actie te komen in Groningen.

Feyenoord is al veertien wedstrijden op rij (uit en thuis) ongeslagen tegen FC Groningen. De laatste nederlaag tegen de noorderlingen dateert van 30 oktober 2011 (6-0).

De Groningers hebben drie van hun vier duels na de winterstop gewonnen en zijn daardoor opgeklommen naar de twaalfde plek. Feyenoord is de nummer drie van de Eredivisie.

FC Groningen-Feyenoord begint zondag om 14.30 uur en staat onder leiding van arbiter Danny Makkelie.

