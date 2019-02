Koploper PSV liet in twee van de eerste vier competitieduels na de winterstop punten liggen, maar dat heeft niet tot zorgen geleid bij Mark van Bommel. De coach ziet wat betreft het spel zelfs een stijgende lijn bij de Eindhovenaren.

"We spelen beter dan voor de winterstop", stelde Van Bommel vrijdag op zijn persconferentie voor het uitduel met sc Heerenveen. "In fases lijkt het misschien dat tegenstanders beter meedoen. Maar als je naar de statistieken kijkt en als ik afga op mijn gevoel, dan spelen we echt beter."

Van de zeventien competitieduels in de eerste seizoenshelft won PSV er liefst zestien - Feyenoord was begin december met 2-1 te sterk - maar de regerend kampioen toont zich in 2019 nog wisselvallig. PSV hervatte de competitie met een verrassend gelijkspel bij FC Emmen en zondag kwamen de Eindhovenaren niet langs FC Utrecht (beide 2-2).

"We voetballen goed en zijn zeker niet ingekakt", vindt Van Bommel, die het niet realistisch vindt om de huidige prestaties van PSV te vergelijken met die uit de eerste seizoenshelft. "Wat wij aan punten hebben behaald voor de winterstop was uitzonderlijk. Dat mag je niet als basis nemen."

Luuk de Jong redde zondag bij FC Utrecht een punt voor PSV. (Foto: ProShots)

PSV koestert zes punten voorsprong op Ajax

Van Bommel ging op zijn persconferentie ook nog in op het nieuws dat PSV de komende week elke trainingssessie achter gesloten deuren afwerkt en er dus geen fans welkom zijn. Dat leidde tot de nodige kritiek, maar de 41-jarige coach vindt dat hij geen andere keuze heeft.

"Het medialandschap is de afgelopen jaren behoorlijk veranderd met de intrede van sociale media", verklaarde Van Bommel. "Wij willen in alle rust aan onze speelwijze kunnen werken. Dat doet niets af aan de clubcultuur. Ook de afgelopen jaren is er gekeken wanneer er een keer een open training kon zijn en wanneer niet. Soms kiezen we voor deze variant."

PSV begint de 22e speelronde in de Eredivisie met een voorsprong van zes punten op naaste belager Ajax, dat vorige week een verrassende 1-0-nederlaag leed bij Heracles Almelo. De Amsterdammers spelen zondag om 12.15 uur een thuiswedstrijd tegen NAC Breda.

De wedstrijd tussen PSV en sc Heerenveen begint zaterdag om 19.45 uur in het Abe Lenstra Stadion en staat onder leiding van scheidsrechter Jochem Kamphuis. Van Bommel kan in Friesland alleen niet beschikken over verdediger Jordan Teze, die een lichte blessure heeft.

