Ernesto Valverde is ook volgend seizoen de coach van FC Barcelona. De Catalanen hebben het contract van de Spanjaard vrijdag met een jaar verlengd, met een optie voor nog een seizoen.

De verbintenis van de 55-jarige Valverde bij Barcelona liep komende zomer af, maar voorzitter Josep Maria Bartomeu liet eerder dit jaar al weten dat de club graag met hem verder wil.

Valverde is bezig aan zijn tweede seizoen bij Barcelona, dat hem in de zomer van 2017 aanstelde als opvolger van Luis Enrique. Hij kende een succesvol eerste jaar, want Barcelona werd landskampioen en won de Copa del Rey en de Spaanse supercup.

Alleen in de Champions League wist de 25-voudig kampioen van Spanje de hooggespannen verwachtingen niet waar te maken. Barcelona kwam ongeslagen de groepsfase door, maar werd in de kwartfinales verrassend uitgeschakeld door AS Roma.

Valverde op koers voor tweede titel met Barcelona

Valverde begon zijn trainersloopbaan begin deze eeuw bij Athletic de Bilbao en stond later ook voor de groep bij Espanyol, het Griekse Olympiakos, Villarreal en Valencia. In 2013 keerde hij terug bij Athletic de Bilbao, waar hij tot zijn vertrek naar Barcelona trainer was.

Barcelona ligt op koers voor de tiende landstitel deze eeuw, want de ploeg van Valverde staat momenteel bovenaan in de Primera División met een comfortabele voorsprong van zes punten op naaste belager Real Madrid.

In de achtste finales van de Champions League wacht voor Barcelona een tweeluik met Olympique Lyon. De heenwedstrijd wordt aanstaande dinsdag gespeeld en de return in Camp Nou staat 13 maart op het programma.

Bekijk het programma, de uitslagen en de stand in de Primera División