Nederland ligt ondanks het verlies van Ajax tegen Real Madrid nog op koers voor het heroveren van een rechtstreeks Champions League-ticket. Ons land bezet nog altijd de belangrijke elfde plaats op de coëfficiëntenlijst van de UEFA, vlak voor Oostenrijk.

Ajax ging woensdagavond in de heenwedstrijd tegen Real Madrid in de achtste finales van de Champions League met 1-2 onderuit. Daardoor pakte de enige nog overgebleven Nederlandse troef in Europa geen punten voor de coëfficiëntenlijst.

Oostenrijk is nog met twee clubs actief in Europa en had Nederland kunnen passeren, maar zowel Red Bull Salzburg als Rapid Wien ging donderdag onderuit in de zestiende finales van de Europa League. Salzburg gaf een voorsprong uit handen bij Club Brugge (2-1) en Rapid Wien verloor thuis met 0-1 van Internazionale.

Daardoor staat Nederland dus nog steeds elfde op de coëfficiëntenlijst, al is de voorsprong op Oostenrijk miniem (30.633 om 30.450). Mocht Nederland de elfde positie weten vast te houden, dan mag de kampioen van het seizoen 2019/2020 zo goed als zeker weer rechtstreeks de Champions League in. Regerend landskampioen PSV moest dit seizoen nog in de play-offs instromen.

Nummer tien Turkije voorlopig uit zicht

De coëfficiëntenlijst van de UEFA wordt bepaald op basis van de prestaties in de laatste vijf seizoenen. Vooral in het seizoen 2017/2018 pakte Nederland een stuk minder punten dan Oostenrijk (2.900 om 9.750), maar dit seizoen doen we het juist wat beter in Europa dan de Oostenrijkers (6.800 om 5.400).

Nederland lijkt zich voorlopig wel op de elfde plek te moeten richten. Het gat met Turkije is groot en de nummer tien van de coëfficiëntenlijst heeft bovendien net als Oostenrijk nog twee clubs die actief zijn in Europa. Fenerbahçe won dinsdag al met 1-0 van Zenit Sint-Petersburg en Galatasaray verloor donderdag van Benfica (1-2).

De returns in de Europa League staan volgende week al op het programma. Oostenrijk heeft aan een gelijkspel van Salzburg óf Rapid Wien al genoeg om de elfde plek van Nederland over te nemen.

Ajax speelt pas op dinsdag 5 maart het tweede achtstefinaleduel met Real Madrid. De laatste keer dat de Amsterdammers de kwartfinales van de Champions League bereikten, was in het seizoen 2002/2003.