Peter Bosz heeft zich donderdag met Bayer Leverkusen een redelijke uitgangspositie verschaft voor het bereiken van de achtste finales van de Europa League. De Duitsers speelden doelpuntloos gelijk in de heenwedstrijd bij FC Krasnodar (0-0).

Leverkusen was de bovenliggende partij, maar slaagde er niet in om het veldoverwicht om te zetten in echt grote kansen, waardoor de 0-0 het maximaal haalbare was.

'Die Werkself' hadden nog wel de pech dat vlak voor tijd een doelpunt van invaller Lucas Alario werd afgekeurd omdat hij in de ogen van de scheidsrechter de bal opzettelijk met zijn hand had meegenomen.

Leverkusen moet door het gelijkspel volgende week nog vol aan de bak in de return in eigen huis om zich onder de laatste zestien clubs in het tweede Europese clubtoernooi te scharen.

Het was voor Bosz zijn zesde wedstrijd als trainer van Leverkusen. De voorgaande vijf leverden drie zeges (in de competitie tegen Wolfsburg, Bayern München en Mainz) en twee nederlagen (in de competitie tegen Borussia Mönchengladbach en in de beker tegen Heidenheim) op.

De laatste keer dat Bosz als trainer actief was in de Europa League, was in het seizoen 2016/2017, toen hij met Ajax in de finale met 0-2 verloor van Manchester United.

Keizer met Sporting dicht bij uitschakeling

Marcel Keizer is met Sporting CP dicht bij uitschakeling in de Europa League. De Portugezen verloren in eigen huis de heenwedstrijd tegen Villarreal: 0-1.

Alfonso Pedraza maakte al in de derde minuut het enige doelpunt. De aanvaller schoot een voorzet van Samuel Chukwueze hard binnen.

Sporting moest het laatste kwartier met een man minder verder na een rode kaart voor Marcos Acuna. De verdediger kreeg twee keer geel voor een harde overtreding op zijn tegenstander.

Bij Sporting had Bas Dost een basisplaats. Voormalig Ajacied en AZ-middenvelder Nemanja Gudelj moest genoegen nemen met een plek op de reservebank.

Keizer staat na een flitsende start onder druk bij Sporting. De Noord-Hollander kreeg na afloop van de wedstrijd tegen Villarreal een fluitconcert en witte zakdoekjes toegezwaaid van de supporters.

Denswil eist hoofdrol voor zich op bij Club Brugge

Stefano Denswil eiste een hoofdrol voor zich op bij Club Brugge. De verdediger maakte een doelpunt in de met 2-1 gewonnen heenwedstrijd in eigen huis tegen Red Bull Salzburg.

Denswil was in de 64e minuut verantwoordelijk voor de 1-1. Hij kopte een afgemeten hoekschop van zijn landgenoot Ruud Vormer via de binnenkant van de paal binnen.

Club Brugge was voor rust nog wel op achterstand gekomen door een doelpunt van Zlatko Junuzovic, maar trok na de gelijkmaker van Denswil alsnog aan het langste eind dankzij een treffer van Wesley.

Arnaut Danjuma Groeneveld ontbrak nog bij Club Brugge. De aanvaller kampt al maanden met een enkelblessure, maar de verwachting is dat hij binnenkort wel weer de training kan hervatten.

De nederlaag van Salzburg betekent goed nieuws voor Nederland, omdat ons land samen met Oostenrijk in een hevige strijd is verwikkeld om de ontzettend belangrijke elfde plaats op de coëfficiëntenlijst.

