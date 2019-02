Clubicoon Marek Hamsik neemt na ruim elf jaar afscheid van Napoli. De topscorer aller tijden van de Serie A-club stapt per direct over naar het Chinese Dalian Yifang.

Voorzitter Aurelio De Laurentiis van Napoli bevestigt het vertrek van Hamsik donderdag op Twitter. "We hebben een akkoord bereikt met Dalian en wensen Marek veel geluk in China. De deur bij Napoli zal altijd voor hem openstaan."

De overgang van Hamsik naar Azië hing al enige tijd in de lucht. Napoli liet vorige week nog weten dat de transfer mogelijk niet door zou gaan omdat Dalian Yifang niet aan enkele financiële voorwaarden wilde voldoen, maar de clubs zijn er alsnog uitgekomen.

Naar verluidt betaalt de Chinese club zo'n 20 miljoen euro voor Hamsik, die nog een contract voor anderhalf jaar had in Italië. Volgens diverse media tekent de middenvelder een lucratief contract voor drie jaar.

Met het vertrek van Hamsik komt er een einde aan een tijdperk. De 31-jarige Slowaak stond al sinds 2007 onder contract bij Napoli, dat hem destijds overnam van Brescia. Hamsik begon zijn loopbaan in 2004 bij Slovan Bratislava in zijn geboorteland en vertrok datzelfde jaar nog naar Italië.

Hamsik loste Maradona af als topscorer aller tijden

In 11,5 jaar speelde Hamsik liefst 520 officiële wedstrijden voor Napoli, waarin hij 121 keer scoorde en 111 assists gaf. Door zijn doelpuntenproductie mag Hamsik zich topscorer aller tijden van Napoli noemen. Hij brak eind 2017 het record van legende Diego Maradona, die 115 doelpunten maakte voor de formatie uit Napels.

Ook dit seizoen was Hamsik geregeld een vaste waarde voor Napoli. De 110-voudig international van Slowakije speelde alle zes groepsduels in de Champions League - vier keer negentig minuten - en kwam tot dertien competitiewedstrijden. Hij scoorde één keer in negentien officiële duels.

Hamsik won in zijn periode bij Napoli twee keer de Coppa Italia en één keer de Italiaanse supercup, maar de gewenste landstitel bleef uit. De laatste keer dat de ploeg uit Zuid-Italië kampioen werd, was in 1990.

Napoli is nog wel in de race om dit seizoen de titel te pakken, al is de achterstand op koploper Juventus al opgelopen tot elf punten. De 'Oude Dame' werd de laatste zeven jaar kampioen van Italië.

