Bij Ajax heerst redelijke tevredenheid over het spel van woensdag in de Champions League-wedstrijd tegen Real Madrid, maar voor Donny van de Beek en Lasse Schöne blijft het een raadsel waarom het contrast met de verloren Eredivisie-duels met Feyenoord (6-2) en Heracles Almelo (1-0) zo groot is.

"Als we prijzen willen winnen, moeten we altijd met deze energie spelen. Maar om een of andere reden gebeurde dat de afgelopen weken niet", zegt Van de Beek, die geen verklaring heeft voor de wisselvalligheid.

"Ik vind het raar en ben er ook mee bezig. Als je tegen Real zo goed kunt spelen en met zoveel energie, dan moet dat ook tegen Heracles en Feyenoord kunnen."

De 21-jarige Van de Beek, die de negentig minuten volmaakte in de ArenA, erkent wel dat de sfeer van een Champions League-wedstrijd iets extra's brengt bij de spelers. "Tegen Real krijg je een boost van het podium, het publiek en alles rond de wedstrijd. Je gaat automatisch als de brandweer, maar dat moet je ook in andere wedstrijden kunnen oproepen."

'We moeten het ook in Almelo laten zien'

Schöne ziet die wisselvalligheid ook bij Ajax en beseft dat het contrast tussen de Champions League en Eredivisie voor de winterstop veel minder groot was. Maar een verklaring heeft ook hij niet.

"In Almelo speelden we een draak van een wedstrijd en tegen Real legden we een heel goede wedstrijd op de mat. Misschien hoort dat een beetje bij voetbal, maar het zou niet mogen", zegt de ervaren middenvelder, die tegen Real 73 minuten speelde.

"Als we echt iets willen bereiken, dan moeten we het ook op een koude avond in Almelo laten zien. In de eerste seizoenshelft lukte dat wel en tegen Real heeft iedereen kunnen zien wat we als spelers voor elkaar kunnen betekenen en hoe we voor elkaar kunnen vechten. Dat moet altijd."

'We kunnen het nog steeds'

Omdat Real door een late goal van Marco Asensio won van Ajax, kan Schöne toch niet tevreden terugkijken op het eerste duel in de achtste finale. "Real was net iets sluwer dan wij. Zij maken de kansen wel af en winnen, terwijl wij meer verdiend hadden. Zo verliezen voelt heel slecht."

Ook Van de Beek kan niet blij zijn, maar hij hoopt wel dat de wedstrijd tegen Real de opmaat is voor een mooie reeks in de Eredivisie, waarin de voorsprong van koploper PSV is opgelopen tot zes punten.

"Je koopt er niets voor, maar het idee dat we dicht bij een goed resultaat waren tegen Real moet vertrouwen geven. We kunnen het nog, alleen moeten we dat dus vanaf nu elke wedstrijd laten zien. De drive van Real-thuis moet er zondag ook zijn."

Ajax speelt zondag om 12.15 uur thuis tegen NAC Breda, terwijl PSV een dag eerder op bezoek gaat bij sc Heerenveen. De return tegen Real is op woensdag 5 maart en begint om 21.00 uur in Estadio Santiago Bernabéu.

