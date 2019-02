De Nederlandse media zijn donderdag overwegend positief over het spel van Ajax tegen Real Madrid in de achtste finales van de Champions League, al wordt ook het verschil met de absolute top benadrukt.

"Lang prima meedoen en dan het deksel op de neus krijgen. Het scenario was honderd keer langsgekomen, toch gebeurde het en wist Ajax zich er uiteindelijk niet tegen te wapenen", schrijft De Telegraaf na de 1-2-nederlaag. "Real Madrid laat je voetballen, geeft je het gevoel dat je goed en lekker in de wedstrijd zit, maar als puntje bij paaltje komt, slaan ze toe."

De krant concludeert dat Ajax Real nooit écht problemen bezorgde. "Niet leuk om te constateren, maar ook tegen Ajax kon Real Madrid het zich veroorloven om op halve kracht te spelen en met een geweldige uitgangspositie voor de kwartfinales terug te keren naar Spanje", is er te lezen.

"En zo valt te concluderen dat Ajax met open ogen in de val van de kampioen van Europa is getrapt. De ploeg hoeft zich daar niet voor te schamen."

Ajax kreeg vooral voor rust kansen om te scoren en zag dat een treffer van Nicolás Tagliafico werd afgekeurd. Na rust sloeg Karim Benzema toe, maakte Hakim Ziyech gelijk, maar won Real toch door een doelpunt van Marco Asensio.

'Uitslag was zo cynisch en klinisch als werd gevreesd'

Het AD benadrukt vooral de wisselvalligheid van Ajax, dat een slechte reeks achter de rug had en zaterdag nog een pijnlijke 1-0-nederlaag leed op bezoek bij Heracles Almelo.

"Het blijft absurd dat Ajax zo schizofreen kan voetballen dit seizoen, met ongenadige uitglijders tegen Heracles en Feyenoord. Maar in iets breder perspectief is zijn Europese tournee goud waard voor het Nederlandse voetbal van de nabije toekomst, en voor het Nederlands elftal van Ronald Koeman", schrijft het dagblad.

"Over drie weken koopt Ajax niets voor een schoonheidsprijs in het Madrileense stadion Bernabéu. De uitslag was gisteren precies zo cynisch en klinisch als vooraf te vrezen viel. De titelrace doet bovendien het ergste vrezen voor de rijkste club van Nederland, alle Europese opwinding ten spijt."

De krant concludeert wel dat Ajax trots mag zijn op het Europese seizoen. "Als het Nederlandse voetbal ergens uit het dal werd getrokken, dan was het dit seizoen op de meeslepende topvoetbalavonden zoals deze in Amsterdam.

'Europees seizoen Ajax is boek vol herinneringen'

Ook in de Volkskrant wordt ingegaan op de grilligheid van Ajax. "Maar woensdag in de Johan Cruijff ArenA was Ajax om te omhelzen, omdat het durfde te voetballen tegen al die kampioenen. Ajax waant zich blijkbaar te groot voor de bescheiden etalage van de Eredivisie", is de conclusie.

"Maar als Europa meekijkt, als het stadion brult van opwinding en als de internationale scouts hun blocnotes volschrijven met de pro's en contra's van de doorgaans jonge voetballers uit de Amsterdamse stal, dan is Ajax dit seizoen op zijn best. Hoe de achtste finale tegen Real op 5 maart ook afloopt, het Europese seizoen is een boek vol herinneringen."

De return tussen Real Madrid en Ajax in Estadio Santiago Bernabéu is op dinsdag 5 maart. Het duel begint net als de heenwedstrijd om 21.00 uur.

Bekijk de uitslagen en het programma in de Champions League