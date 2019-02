Santiago Solari is lovend over Ajax. De coach van Real Madrid zag dat zijn ploeg het woensdag lastig had in de Johan Cruijff ArenA, ook al werd het achtstefinaleduel in de Champions League met 1-2 gewonnen.

"Dit is de Champions League, waar in de achtste finales geen slechte teams meer zijn", zei de 42-jarige Solari na de wedstrijd in Amsterdam.

"Ajax heeft met veel energie gespeeld en zorgde ervoor dat we tot het uiterste moesten gaan. We moesten vol aan de bak voor de overwinning. We hebben gewerkt, geleden en laten zien dat we sterk zijn."

In de eerste helft leek Ajax op 1-0 te komen, maar scheidsrechter Damir Skomina keurde het doelpunt van Nicolás Tagliafico op aanraden van de VAR alsnog af. Dusan Tadic stond centimeters buitenspel.

"We konden het op dat moment niet beoordelen, want we hebben op de bank geen beelden tot onze beschikking. We vertrouwen op wat de VAR en de scheidsrechter beslissen", zei Solari over dat moment.

Ramos: 'Het gaat niet altijd om mooi voetbal'

Aanvoerder Sergio Ramos was opgelucht na de zege in Amsterdam, die tot stand kwam door doelpunten van Karim Benzema en Marco Asensio. Tussendoor scoorde Hakim Ziyech voor Ajax.

"We wisten dat het moeilijk zou worden tegen een ploeg met veel jonge spelers. Het was niet onze beste wedstrijd, maar we speelden wel als team en hebben geprofiteerd van de kansen die we kregen", aldus de Spanjaard.

"Vooral in de Champions League draait het niet alleen om mooi voetbal. Je moet weten hoe je je tegenstander moet bespelen en profiteren van de ruimtes die ontstaan, al moesten we daar vanavond geduld voor hebben."

De return tussen Real Madrid en Ajax in Estadio Santiago Bernabéu is op dinsdag 5 maart. Het duel begint net als de heenwedstrijd om 21.00 uur.

