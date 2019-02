Ajax heeft woensdag de eerste wedstrijd in de achtste finale van de Champions League tegen Real Madrid met 1-2 verloren. Vlak voor tijd maakte de bekerhouder de winnende goal in de Johan Cruijff ArenA, nadat de Amsterdammers vooral voor rust veel kansen onbenut lieten.

Nicolás Tagliafico leek het sterk spelende Ajax voor rust verdiend op voorsprong te zetten, maar de goal werd na inmenging van de VAR afgekeurd.

Kort na rust werd het 0-1 voor Real via Karim Benzema, waarna Hakim Ziyech gelijkmaakte. Daar leek het bij te blijven, maar drie minuten voor tijd tekende Marco Asensio voor de 1-2-eindstand.

Door het verlies heeft Ajax een slechte uitgangspositie voor de return op dinsdag 5 maart in Estadio Santiago Bernabéu. De ploeg van trainer Erik ten Hag moet stunten in uitwedstrijd om voor het eerst sinds het seizoen 2002/2003 de laatste acht in de Champions League te halen.

Ten Hag kiest voor Tadic als spits

Net als eerder in dit Champions League-seizoen tegen Bayern München en Benfica koos Ten Hag tegen Real voor Dusan Tadic als diepe spits. Voor David Neres kwam daardoor een plek vrij aan de zijkant en die variant werkte uitstekend.

Vanaf de eerste minuut werd Real opgejaagd, met aardige mogelijkheden voor Ajax tot gevolg. Casemiro voorkwam met een sliding dat Tagliafico kon doorstomen richting het Spaanse doel, waarna Noussair Mazraoui over rechts wel wist door te breken. Het schot van de Marokkaanse international ging vanuit een lastige hoek laag voorlangs.

Nadat de Amsterdamse storm iets was gaan liggen, kwam Real er een paar keer gevaarlijk uit. Doelman André Onana redde op schoten van Luka Modric en Vinícius Júnior, maar daarna nam het felle Ajax weer het initiatief.

Videoarbiter grijpt in bij doelpunt Tagliafico

In de 26e minuut was Tadic heel dicht bij de openingstreffer. Na een goede onderschepping van Lasse Schöne vloog het schot van de Serviër richting de kruising, maar de paal voorkwam de 1-0. Tien minuten later kreeg Ziyech een nog veel grotere kans. De 25-jarige buitenspeler was het eindstation van een schitterende aanval, maar hij kreeg de bal van dichtbij niet langs Real-doelman Thibaut Courtois.

Kort voor rust leek Ajax het overwicht alsnog in de score tot uitdrukking te brengen. Bij een corner bracht Courtois maar half redding op een kopbal van Matthijs de Ligt, waardoor Tagliafico de rebound kon binnenkoppen.

De ArenA juichte en Real stond al klaar voor de aftrap toen scheidsrechter Damir Skomina de goal alsnog afkeurde. Na het raadplegen van de VAR was de conclusie dat Tadic in buitenspelpositie Courtois hinderde, waardoor het halverwege toch 0-0 stond.

Real komt na rust beter in wedstrijd

Zonder wissels bij rust was het Real dat aan het begin van de tweede helft beter in de wedstrijd kwam en dat zorgde ervoor dat de Madrilenen na 51 minuten eindelijk een uitgespeelde kans wisten te creëren. Een lage voorzet kwam vanaf rechts kwam bij Benzema, maar Onana keerde het lage schot van de Fransman in de korte hoek.

Ajax was gewaarschuwd, maar na een uur spelen was het bij de tweede kans voor Benzema wel raak. De dribbelende Vinícius werd niet aangepakt door de Ajax-defensie en bracht de ervaren spits in stelling. En waar de Ajacieden voor rust het vizier steeds niet op scherp hadden, liet Benzema Onana kansloos met een schot in de bovenhoek.

Ajax had op dat moment al een kans onbenut gelaten in de tweede helft. Donny van de Beek stuurde met een fraai passje Neres weg, maar de Braziliaan liet zich te veel naar de zijkant drijven, waardoor Courtois zijn schot kon keren.

Ten Hag brengt extra aanvaller met Dolberg

In de hoop meer te forceren bracht Ten Hag zeventien minuten voor tijd met Kasper Dolberg een extra spits, en met succes. Twee minuten later was de verdiende gelijkmaker namelijk een feit. De lage voorzet van Neres was op maat en Ziyech rondde beheerst af (1-1).

De vreugde in de ArenA was groot, maar Ajax moest bij de les blijven. Met gevaarlijke schoten waren invallers Lucas Vázquez en Asensio namelijk al snel dicht bij de 1-2. Drie minuten voor tijd ging het toch nog mis voor Ajax toen Asensio opnieuw gevaarlijk opdook voor het doel. De middenvelder tikte een voorzet van Dani Carvajal binnen (1-2).

In de absolute slotfase had Dolberg de stand toch weer in evenwicht kunnen brengen. De Deen kreeg een behoorlijke kans, maar Courtois greep in, waardoor de kwartfinales van de Champions League ver weg zijn voor Ajax.

Bekijk de uitslagen en het programma in de Champions League

Wil jij elke ochtend direct weten wat je 's nachts gemist hebt en wat er die dag gaat gebeuren? Abonneer je dan nu op onze Dit wordt het nieuws-nieuwsbrief!