Dennis Haar neemt na dit seizoen afscheid als trainer van Jong PSV. De 42-jarige Deventenaar gaat bij FC Utrecht aan de slag als assistent van de nieuwe trainer John van den Brom.

"We zijn er blij mee dat we Dennis hebben kunnen overtuigen om weer als assistent-trainer van John van den Brom aan de slag te gaan", zegt directeur voetbalzaken Jordy Zuidam van FC Utrecht op de website van de club.

"De doelen en ambities die er bij FC Utrecht zijn speelden een belangrijke rol in de keuze van Dennis voor onze club. Hij ziet de potentie van de club en gelooft daarin. We hebben diverse goede gesprekken met Dennis gevoerd en zijn overtuigd van zijn kwaliteiten en het feit dat hij voor FC Utrecht een toegevoegde waarde is."

Haar was tussen 2014 en 2017 ook al de assistent van Van den Brom bij AZ. Ze leidden de Alkmaarders in die periode samen elk seizoen naar Europees voetbal en een keer naar de finale van de TOTO KNVB-beker.

Haar maakte halverwege 2017 overstap naar PSV

De zoon van Martin Haar maakte halverwege 2017 de overstap naar PSV. Hij kreeg in Eindhoven het beloftenelftal onder zijn hoede, waarmee hij vorig seizoen als vijfde eindigde en dit seizoen de vierde plaats bezet in de Keuken Kampioen Divisie.

Haar tekent een contract voor drie jaar tot medio 2022 bij FC Utrecht. Hij beschikte bij PSV over een aflopend contract, waardoor er geen transfersom op tafel neergelegd hoeft te worden.

Van den Brom volgt komende zomer Dick Advocaat op bij FC Utrecht. De 71-jarige Hagenaar liet onlangs aan de clubleiding weten dat hij niet van plan is om zijn aflopende contract te verlengen in Stadion Galgenwaard.

Van den Brom krijgt naast Haar in elk geval assistentie van huidig assistent-trainer Rick Kruys. Met de andere assistent-trainer Marinus Dijkhuizen is FC Utrecht nog in gesprek over de invulling van komend seizoen.