Mauro Icardi weigert donderdag in actie te komen in de heenwedstrijd van Internazionale op bezoek bij Rapid Wien in de achtste finales van de Europa League. De sterspeler is verbolgen over het feit dat hij woensdag zijn aanvoerdersband moest inleveren.

Trainer Luciano Spaletti gaf donderdag op zijn persconferentie te kennen dat hij voor een andere aanvoerder heeft gekozen omdat de onderhandelingen tussen de clubleiding en Icardi over een nieuw contract het team te veel zouden afleiden.

"De beslissing om Icardi de aanvoerdersband te ontnemen, was moeilijk en pijnlijk. We weten hoe belangrijk hij voor ons is, maar voor het team is dit nu het beste", zei hij.

"Ik heb hem wel degelijk opgeroepen, maar het is Icardi die niet mee wilde. Morgen staat ons een belangrijke wedstrijd te wachten. Daarna zullen we tijd hebben om meer uitleg te geven over de situatie."

Icardi steggelt al maanden met de clubleiding van Inter over het eventueel verlengen van zijn tot 2021 lopende contract. Hij is niet tevreden over de voorstellen die hem zijn gedaan en liet onlangs weten pas te willen luisteren als er een "correcte en concrete aanbieding" gedaan wordt.

Naar verluidt ligt ook zijn vrouw en tevens zaakwaarnemer Wanda Nara dwars bij de onderhandelingen. Volgens Italiaanse media zou ze meer geld vragen dan Inter wil betalen.

Icardi met zijn vrouw en zaakwaarnemer Wanda Nara. (Foto: ANP)

Icardi speelt al 5,5 jaar voor Inter

Icardi speelt sinds de zomer van 2013 voor Inter, dat hem destijds overnam van Sampdoria. De achtvoudig international van Argentinië speelde sindsdien 210 officiële duels, waarin hij 122 keer scoorde.

Icardi was sinds het seizoen 2015/2016 de aanvoerder van Inter. 'O Canito', zoals zijn bijnaam luidt, wordt opgevolgd door de negen jaar oudere Sloveense doelman Samir Handanovic.

Inter bezet na 23 speelrondes de derde plaats in de Serie A. De ploeg van Stefan de Vrij geeft al twintig punten toe op koploper en titelverdediger Juventus en negen punten op nummer twee Napoli.

Rapid Wien-Internazionale begint donderdag om 18.55 uur in het Allianz Stadion. De return is exact een week later, op donderdag 21 februari, om 21.00 uur in San Siro.

Inter kwam in de Europa League terecht doordat het voor de winterstop achter FC Barcelona en Tottenham Hotspur maar voor PSV als derde eindigde in groep B van de Champions League.

Bekijk het programma en de uitslagen in de Europa League