De Oranjevrouwen spelen op 5 april een oefenduel met Mexico in de GelreDome. Het is de eerste keer dat het stadion van Vitesse gastheer is voor een vrouweninterland.

Het stadion in Arnhem biedt plaats aan 28.000 supporters. Het aantal toeschouwers voor de Oranjevrouwen bereikte vorig jaar een record, toen 30.000 mensen in het Philips Stadion in Eindhoven naar de WK-kwalificatiewedstrijd tegen Noord-Ierland (7-0) kwamen.

Het oefenduel met Mexico is in de voorbereiding op het WK van komende zomer in Frankrijk. De ploeg uit Midden-Amerika plaatste zich niet voor de eindronde.

Oranje is na 2015 voor de tweede keer present op een WK en neemt het in de groepsfase in juni op tegen Nieuw-Zeeland, Kameroen en Canada.

Oranje won twee eerdere duels met Mexico

Mexico is de huidige nummer 27 van de FIFA-ranglijst en speelde tweemaal eerder tegen Oranje. Die ontmoetingen in 2010 werden gewonnen door Nederland, dat zevende staat op de wereldranglijst.

De Europees kampioen neemt eind deze maand deel aan de Algarve Cup. Vorig jaar werd Oranje samen met Zweden uitgeroepen tot winnaar van het vriendschappelijke toernooi in Portugal, nadat de finale wegens noodweer niet gespeeld kon worden.

Oranje neemt het op de Algarve Cup in elk geval op tegen Spanje (27 februari) en Polen (4 maart). In aanloop naar het WK hoopt de KNVB naast Mexico nog een tegenstander te vinden voor een vriendschappelijke interland op eigen bodem.