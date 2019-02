Aad de Mos denkt dat Ajax woensdagavond een goed resultaat neerzet tegen Real Madrid in de achtste finales van de Champions League. De oud-trainer van de Amsterdammers tilt niet te zwaar aan de slechte reeks die de club achter de rug heeft.

"Ajax maakt een heel goede kans als ze zonder 'nummer negen' spelen, net zoals ze eerder dit seizoen uit tegen Bayern München deden. Dan kunnen ze Real pijn doen", zegt De Mos tegen NUsport.

"Sergio Ramos en Raphaël Varane zijn verdedigers die graag willen doordekken. Als Ramos zonder directe tegenstander speelt, wordt hij onrustig en gaat hij kaarten pakken. Ga er maar van uit dat hij tegen rood aan gaat zitten."

Volgens de 71-jarige De Mos kan de slechte reeks van Ajax woensdagavond juist een gunstige uitwerking hebben in de Johan Cruijff ArenA. "Het verwachtingspatroon bij het publiek en de tegenstander is nul, dus de spelers zullen per minuut beter gaan spelen", verwacht de Europa Cup II-winnaar van 1988.

"Dat is typisch Ajax: slecht spelen en de wedstrijd erna ineens top zijn. Daarnaast is Real Madrid een club die Ajax wel ligt. Donderdag zal iedereen bij de koffieautomaat vragen hoe het mogelijk is dat Ajax zo goed speelde."

'Stadion ontploft als het even meezit'

De Mos haalt een voorbeeld uit 1983 aan, toen hij als trainer van Ajax in vier dagen tijd ook twee compleet verschillende wedstrijden beleefde.

"In de Europa Cup I werd het toen thuis 0-0 tegen Olympiakos, waarna we al afgeschreven werden voor de wedstrijd van een paar dagen later tegen Feyenoord. We wonnen vervolgens met 8-2", herinnert de Hagenaar zich.

"Het hoeft maar even mee te zitten en het stadion ontploft. Bij zulke grote wedstrijden giert de adrenaline door het stadion. Ajax gaat een goed figuur slaan. Beide ploegen krijgen een kans of vier en dan is het de vraag wie het scherpst is."

In december werd in Amsterdam voorzichtig positief gereageerd toen het uit vorm verkerende Real uit de koker kwam bij de loting, maar inmiddels zit Ajax zelf in een mindere fase en beleeft de Spaanse topclub onder coach Santiago Solari juist een sterke reeks.

"Solari heeft het goed gedaan", aldus De Mos. "Hij heeft vedettes als Gareth Bale en Isco naast de ploeg gezet en ervoor gezorgd dat de as met Ramos, Toni Kroos, Luka Modric en Karim Benzema in topvorm is."

Ajax-coach Erik ten Hag spreekt zijn spelers toe tijdens de laatste training voor de wedstrijd tegen Real Madrid. (Foto: ANP)

'Return gaat groot probleem worden'

Ondanks zijn optimisme voor de wedstrijd in de Johan Cruijff ArenA is De Mos wat minder positief over de kans voor Ajax om de kwartfinales van de Champions League te bereiken. Donny van de Beek en verdedigers Noussair Mazraoui, Matthijs de Ligt, Daley Blind en Nicolás Tagliafico zijn bij een gele kaart geschorst voor de return.

"Ajax krijgt een heel groot probleem en gaat een groot deel van de verdediging missen in Madrid", voorspelt de oud-trainer van onder meer KV Mechelen, Anderlecht en PSV.

"Er zal woensdagavond een paar keer aan de noodrem getrokken moeten worden, wat tot schorsingen zal leiden. De spelers in de verdediging zijn niet makkelijk te vervangen, zo is wel gebleken. Daarom is een goed resultaat in de ArenA extra belangrijk."

Ajax-Real Madrid begint woensdagavond om 21.00 uur en staat onder leiding van de Sloveense scheidsrechter Damir Skomina. De return in Estadio Santiago Bernabéu is op dinsdag 5 maart.

