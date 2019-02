Kylian Mbappé hoopt dat de 0-2-zege van Paris Saint-Germain bij Manchester United een einde maakt aan de aandacht voor de blessures van Neymar en Edinson Cavani. Het toptalent vindt dat de Franse club ook zonder het duo genoeg kwaliteit heeft.

PSG won het heenduel in de achtste finales van de Champions League mede dankzij een doelpunt van de twintigjarige Mbappé. De ploeg van coach Thomas Tuchel heeft daardoor een uitstekende uitgangspositie voor de return van 6 maart.

"Mensen moeten stoppen met het dramatiseren van de blessures en hoeven niet bang te zijn. Dat hebben we vanavond wel laten zien. We zijn gewoon goed", zei Mbappé na de overwinning op Old Trafford.

Vedette Neymar ontbreekt al langer bij PSG vanwege een voetblessure. Cavani deed in Manchester niet mee vanwege een kwetsuur aan zijn heup. "Natuurlijk zijn ze enorm belangrijk voor ons, maar voetbal wordt op het veld gespeeld. Dat hebben we nu wel bewezen", aldus Mbappé.

Voor rust liet PSG zonder het duo aanvallend nog weinig zien, want de Fransen kwamen niet tot een schot op doel. In de tweede helft opende Presnel Kimpembe de score en bepaalde Mbappé niet veel later de eindstand.

'Frans clubs moeten zover mogelijk komen'

Het kapitaalkrachtige PSG domineert al jaren in de Franse competitie, maar hoopt nu ook eindelijk ver te komen in Europa. De laatste jaren kwamen de Parijzenaars niet verder dan de kwartfinales van de Champions League.

Mbappé hoopt dat niet alleen PSG het goed doet. "Alle Franse clubs moeten zo ver mogelijk komen in de Champions League. De mensen moeten ons steunen en wij zullen Olympique Lyon volgende week tegen FC Barcelona ook aanmoedigen", aldus de aanvaller.

"We zijn blij, maar we zijn nog maar halverwege en moeten ons ook voor de return weer goed voorbereiden. In de laatste twintig minuten hadden we het vooral fysiek lastig."

Kylian Mbappé zet Paris Saint-Germain op 0-2 op Old Trafford. (Foto: ProShots)

Tuchel: 'Na rust controleerden we'

De zege op Engelse bodem leidde grotendeels tot tevredenheid bij PSG-coach Thomas Tuchel. "We hadden een goede balans tussen hard werken, agressief spelen en de rust bewaren in balbezit. Mijn ploeg bepaalde het tempo van de wedstrijd", analyseerde hij.

"Voor rust verloren we de bal wel veel te makkelijk, want we wilden te snel de oplossing zoeken. We hebben dat in goede harmonie besproken. In de tweede helft controleerden we de wedstrijd."

De return in Parijs wordt op woensdag 6 maart gespeeld. De aftrap is dan net als bij de heenwedstrijd in Manchester om 21.00 uur.

