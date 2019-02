Ole Gunnar Solskjaer baalt van de eerste nederlaag die hij dinsdag als manager van Manchester United leed. In de achtste finales van de Champions League was Paris Saint-Germain op Old Trafford met 0-2 te sterk.

"Vandaag was een soort meetmoment op het niveau van de absolute top. Dit is waar we naartoe willen", aldus Solskjaer, die tien van zijn voorgaande elf duels als United-coach had gewonnen.

De 45-jarige Noor, die Presnel Kimpembe en Kylian Mbappé in de tweede helft zag scoren, eist veel van United en vindt dat er in de komende maanden een hoger niveau gehaald moet worden.

"De top vier in de competitie is één ding, maar United moet bij de besten horen. Het is een topclub. De spelers weten dat het nog beter moet. We zijn teleurgesteld."

Extra tegenvaller voor Solskjaer en United was het uitvallen van aanvallers Jesse Lingard en Anthony Martial, die voor rust allebei een blessure opliepen. Bovendien kreeg Paul Pogba vlak voor tijd zijn tweede gele kaart, waardoor hij de return mist.

'We zijn vastberaden om dit recht te zetten'

Solskjaer zag dat United wat terugviel na het afhaken van Lingard en Martial en hoopt dat het duo snel hersteld is.

"Ze werden vervangen door goede spelers, maar Lingard en Martial geven ons iets extra's. Laten we hopen dat de blessures meevallen. Het zijn spierblessures en zullen een paar dagen moeten afwachten", aldus de interim-coach, die zich nog niet wil neerleggen bij uitschakeling.

"Er heerst vastberadenheid om dit recht te zetten. We zullen zien. We gaan ervoor om bij rust op voorsprong te staan."

De return tussen PSG en United is op woensdag 6 maart. De eerstvolgende wedstrijd van 'The Red Devils' is maandag, wanneer Chelsea de tegenstander is in de FA Cup. Amper een week later komt Liverpool in competitieverband naar Manchester.

Bekijk het programma in de Champions League