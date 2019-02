Paris Saint-Germain is met een uitzege op Manchester United aan de knock-outfase van de Champions League begonnen. De kampioen van Frankrijk won dinsdag met 0-2 op Old Trafford en zette daarmee een grote stap richting de kwartfinales.

Na een teleurstellende eerste helft sloeg PSG toe in het eerste kwartier na rust. Presnel Kimpembe opende in de 53e minuut de score uit een corner, Kylian Mbappé maakte er zeven minuten later 0-2 van.

Het aanvallend onmachtige Manchester United beëindigde de wedstrijd met tien man. Paul Pogba kreeg in de slotfase zijn tweede gele kaart. Dat gebeurde na raadplegen van de VAR, die dit seizoen vanaf de knock-outfase voor het eerst wordt gebruikt in de Champions League.

Voor Manchester United is het de eerste nederlaag sinds Ole Gunnar Solskjaer half december het stokje overnam van de ontslagen José Mourinho. Onder de Noorse trainer werden tien wedstrijden gewonnen en eindigde één duel in een gelijkspel.

Paris Saint-Germain lijkt in Frankrijk op weg naar de zesde landstitel in zesde jaar tijd, maar in Europa wist de club de ambities nog niet waar te maken. De afgelopen twee seizoenen waren de achtste finales het eindstation, de vier jaar ervoor eindigde het Europese avontuur in de kwartfinales. Manchester United stond in 2014 voor het laatst in de kwartfinales van het miljoenenbal.

PSG zonder sterspelers Neymar en Cavani

Paris Saint-Germain moest het op Old Trafford stellen zonder de geblesseerde sterspelers Neymar en Edinson Cavani en dat gemis was met nul schoten op doel in de eerste helft aanvankelijk duidelijk te voelen. Ángel Di María, oud-speler van United, zorgde weliswaar voor dreiging, maar wist geen ploeggenoten vrij voor het doel te zetten.

Mbappé dook na een half uur spelen op voor de neus van United-doelman David de Gea, maar schoof de bal net naast. Daardoor hoefde de VAR er niet aan te pas te komen om te constateren dat de Fransman nipt in buitenspelpositie stond.

Het bleek het hoogtepunt van een stevige eerste helft, waarin door de Italiaanse scheidsrechter Daniele Orsato vijf gele kaarten werden uitgedeeld. Aanvoerder Ashley Young van Manchester United mocht zelfs blij zijn dat hij werd gespaard nadat hij, met al geel op zak, Di Maria in de hekken duwde.

Bezoekers slaan toe in tweede helft

Aan het begin van de tweede helft voerde PSG de druk op, terwijl United zoekende was na het geblesseerd uitvallen van Jesse Lingard en en Anthony Martial, die werden vervangen door Juan Mata en Alexis Sánchez.

De bezoekers profiteerden daarvan en kwamen in de 53e minuut op voorsprong toen Presnel Kimpembe, die net als Young in de eerste helft was ontsnapt aan rood, op de goede plaats stond bij een corner van Di Maria. Zeven minuten later was het opnieuw raak voor PSG na een perfecte voorzet van opnieuw Di Maria op Mbappé.

United, dat onder Solskjaer nog niet met tegenslag te maken had gehad, moest noodgedwongen naar voren en gaf zo alleen maar meer ruimte weg. De Gea voorkwam met fraaie reddingen op schoten van Mbappé en Juan Bernat een nog grotere nederlaag voor United.

De return in Parijs wordt op 6 maart gespeeld. Ook dan is de aftrap om 21.00 uur.

