Toen Ajax op 17 december bij de loting voor de achtste finales van de Champions League aan het uit vorm verkerende Real Madrid werd gekoppeld, heerste er voorzichtig optimisme onder de Amsterdamse fans. Inmiddels lijkt 'De Koninklijke' weer in vorm. Hoe staat de ploeg ervoor?

"Real Madrid en de oneindige crisis", kopte sportkrant Marca op 7 januari, een dag nadat een 0-2-nederlaag tegen Real Sociedad een nieuw dieptepunt vormde in een seizoen dat niet meer leek te redden voor de hopeloos uit vorm verkerende topclub.

De nederlaag leidde tot harde woorden van Gouden Bal-winnaar Luka Modric. "Het is geen kwestie van pech meer. We creëren veel en strijden er wel voor, maar de bal gaat er gewoon niet in. Er zijn genoeg redenen die verklaren waarom het niet loopt", zei de Kroaat.

In Spaanse media werd het vertrek van vedette Cristiano Ronaldo naar Juventus als een van de hoofdoorzaken genoemd. Ook werd geconcludeerd dat onder anderen linksback Marcelo niet meer het niveau van voorheen haalde en dat aanwinst Vinícius Júnior tekortkwam.

Coach Santiago Solari, in oktober aangesteld als vervanger van de ontslagen Julen Lopetegui, leek aanvankelijk niet de juiste man om van Real weer een eenheid te maken. Hij zette namen als Gareth Bale en Isco regelmatig op de bank bij de dertienvoudig Champions League-winnaar, wat niet door iedereen werd begrepen.

'Real heeft zichzelf opnieuw uitgevonden'

Solari hield vast aan zijn keuzes en zijn lef leidde tóch tot een stijgende lijn. De voormalige middenvelder van 'De Koninklijke' gaf spelers van de nieuwe generatie als Vinícius, Lucas Vázquez en Sergio Reguilón het volle vertrouwen en dat betaalt zich langzaam maar zeker uit.

Na een aantal goede resultaten volgde ruim een week geleden de echte test op bezoek bij FC Barcelona in de Copa del Rey. Eerder dit seizoen eindigde het competitieduel in Camp Nou nog in een 5-1-nederlaag, maar nu nam Real een punt mee naar Madrid: 1-1.

Het resultaat tegen de aartsrivaal was voor Spaanse media aanleiding om te spreken van een kentering. "Onder Solari is Real erin geslaagd zichzelf opnieuw uit te vinden, het verleden te vergeten en zonder Ronaldo weer herkenbaar te zijn", draaide Marca bij.

"Er heerst nu een gevoel van een nieuw Real Madrid, dat alsmaar beter lijkt te worden en in staat is om de strijd aan te gaan met Barcelona en de andere concurrenten."

Een goedlachse Santiago Solari tijdens de persconferentie in aanloop naar Ajax-Real Madrid. (Foto: ProShots)

'Afwachten hoe het zich ontvouwt tegen Ajax'

Ook El Mundo Deportivo, dat voornamelijk uitpakt met nieuws over Barcelona, constateerde een duidelijke verandering bij Real. De krant bleef wel wat voorzichtiger en bestempelde de Champions League-duels met Ajax als volgende tests.

"Het is duidelijk dat de ploeg nu van een niveau is dat vele malen hoger is dan 3,5 maand geleden, toen nog met 5-1 werd verloren in Camp Nou. Al toonde dit Real nog niet de klasse die sommigen in aanloop naar het duel verwachtten", aldus de krant.

"We zullen moeten afwachten hoe het zich ontvouwt in de return tegen Barcelona en in de dubbele ontmoeting met Ajax in de Champions League om de huidige prestatie in een bepaald perspectief te plaatsen."

Laatste zeven duels Real Madrid Real Madrid-Sevilla 2-0

Real Madrid-Girona 4-2

Espanyol-Real Madrid 2-4

Girona-Real Madrid 1-3

Real Madrid-Alavés 3-0

FC Barcelona-Real Madrid 1-1

Atlético Madrid-Real Madrid 1-3

Zege in derby vormt nieuwe bevestiging

De laatste test voor het duel met Ajax in de Johan Cruijff ArenA vormde zaterdag een nieuwe bevestiging dat Real op de goede weg is, want concurrent en stadgenoot Atlético Madrid werd overtuigend met 1-3 opzijgezet.

Opnieuw waren Vinícius, Vázquez en Reguilón basisspelers in de 4-3-3-formatie, gesteund door ervaren krachten als Modric, Sergio Ramos, Toni Kroos en Karim Benzema. Bale, Isco en Marcelo zaten wederom op de bank.

Marca: "Het gelijkspel in Camp Nou, de overwinning in de derby en het veroveren van de tweede plaats in de competitie zorgen voor een verdere toename van het vertrouwen en een bepaalde angst bij de tegenstander. Dat is het gevoel dat nu in Estadio Santiago Bernabéu overheerst. Zelfs onder de grootste pessimisten."

Ajax-Real Madrid begint woensdag om 21.00 uur. Het achtstefinaleduel in de Johan Cruijff ArenA wordt geleid door de Sloveense scheidsrechter Damir Skomina.

Bekijk het programma in de Champions League