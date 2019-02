Real Madrid moet het woensdag in de heenwedstrijd tegen Ajax in de achtste finales van de Champions League mogelijk stellen zonder Raphaël Varane. De verdediger is ziek.

Varane was daardoor niet fit genoeg om dinsdag mee te doen aan de afsluitende training van Real in de Johan Cruijff ArenA. Het is niet bekend of het duel met Ajax in gevaar komt voor de Fransman.

De 25-jarige Varane is een vaste kracht in het elftal van Real Madrid, waarin hij centraal achterin een duo vormt met aanvoerder Sergio Ramos. De 54-voudig international van Frankrijk speelde dit seizoen al 28 officiële wedstrijden voor 'De Koninklijke'.

Ajax hoeft woensdag in ieder geval geen rekening te houden met Isco, die maandag de training moest overslaan en is achtergebleven in Madrid. Karim Benzema kampte eveneens met fysieke klachten, maar de Franse spits behoort wel tot de selectie.

De wedstrijd tussen Ajax en Real begint woensdag om 21.00 in de Johan Cruijff ArenA en staat onder leiding van de Sloveense arbiter Damir Skomina. De return in Santiago Bernabéu wordt op 5 maart gespeeld.

