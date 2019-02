Santiago Solari hoopt dat Real Madrid ook in de Champions League kan laten zien dat het de opwaartse lijn te pakken heeft. De trainer van Real Madrid is wel op zijn hoede voor Ajax, woensdag in de Johan Cruijff ArenA de tegenstander in de achtste finales.

Real Madrid begon dramatisch aan het seizoen, maar is na een goede fase opgeklommen naar de tweede plaats in de Spaanse Primera División, vijf punten achter koploper FC Barcelona. Ajax zit juist in een dip na de recente nederlagen tegen Feyenoord (6-2) en Heracles Almelo (1-0).

"Hopelijk kunnen we de trend van de laatste weken doortrekken", zegt Solari, die naar voren werd geschoven als hoofdtrainer na het ontslag van Julen Lopetegui eind oktober. "Iedereen bij Real heeft er een belangrijke bijdrage aan geleverd om ervoor te zorgen dat het nu beter gaat."

De goede resultaten zorgen er automatisch voor dat de sfeer in het Madrileense kamp veel beter is dan een paar maanden geleden. "Als je alles wint, is het geweldig. Als je alles verliest, dan is het vreselijk. Zo is het leven van een trainer nu eenmaal."

Dat het bij Ajax na de winterstop juist minder gaat, zegt de 42-jarige Argentijn niet veel. "Ik denk persoonlijk helemaal niet dat Ajax in een mindere fase zit. Het is een dynamisch team met goede spelers. Dat hebben ze dit seizoen vaak genoeg laten zien."

Courtois: 'Kunnen opnieuw Champions League winnen'

Real Madrid wist de Champions League de afgelopen drie seizoenen te winnen. Volgens doelman Thibaut Courtois behoort een vierde opeenvolgende eindzege zeker tot de mogelijkheden. "We hebben spelers die weten hoe je een finale moet halen en winnen. Maar goed, het moet stap voor stap. Eerst moeten we Ajax uitschakelen."

Courtois benadrukt dan ook dat Real Madrid de wedstrijden tegen Ajax zeker niet als tussendoortje ziet in een maand met drie confrontaties met aartsrivaal FC Barcelona en een beladen stadsderby tegen Atlético Madrid.

"Ajax heeft een goede ploeg met ervaren spelers als Tadic en Blind en talenten als De Jong en De Ligt. Dat hebben we tegen Bayern München gezien. Tegen Feyenoord, Heerenveen en Heracles hebben ze fouten gemaakt. Maar dat was ook pech. Dat kan een keer gebeuren."

Het is nog niet duidelijk of Real tegen Ajax kan beschikken over Raphaël Varane. De verdediger moest dinsdag de afsluitende training aan zich voorbij laten gaan wegens ziekte.

De eerste wedstrijd in het tweeluik tussen Ajax en Real Madrid begint woensdag om 21.00 uur. De return in Santiago Bernabéu wordt op 5 maart gespeeld.

