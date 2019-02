Karim Benzema behoort tot de selectie van Real Madrid voor het duel met Ajax in de achtste finales van de Champions League. Isco is niet fit genoeg en ontbreekt woensdag in de Johan Cruijff ArenA.

Spits Benzema en middenvelder Isco sloegen maandag de training in aanloop naar de wedstrijd in Amsterdam over wegens fysieke klachten, waardoor het onzeker was of ze zouden meespelen.

De 31-jarige Benzema is basisspeler onder coach Santiago Solari. De Fransman kwam dit seizoen tot 37 officiële duels en scoorde daarin achttien keer. De vijf jaar jongere Isco moet het vooral doen met een rol als invaller bij 'De Koninklijke'.

Trainer Solari kan tegen Ajax ook niet beschikken over middenvelder Marcos Llorente. Bij Ajax is het meespelen van Frenkie de Jong en Nicolás Tagliafico nog onzeker.

Voorafgaand aan het duel in de Johan Cruijff ArenA wordt - net als bij de overige Europese duels van deze week - een minuut stilte gehouden ter nagedachtenis aan de omgekomen Cardiff City-spits Emiliano Sala.

De wedstrijd tussen Ajax en Real Madrid begint woensdag om 21.00 uur en staat onder leiding van de Sloveense scheidsrechter Damir Skomina. De return is op dinsdag 5 maart.

