Voorafgaand aan alle Champions League- en Europa League-wedstrijden van deze week wordt een minuut stilte gehouden ter nagedachtenis aan spits Emiliano Sala, zo heeft de UEFA dinsdag bekendgemaakt.

Sala werd vermist nadat het privévliegtuig waarmee hij van Nantes naar Cardiff vloog van de radar verdween. Na een lange zoektocht op het Kanaal werd het wrak met daarin het lichaam van de Argentijn vorige week gevonden. De piloot is nog niet gevonden.

"Namens iedereen bij de UEFA wil ik mijn diepste medeleven betuigen aan de familie en geliefden van Emiliano Sala", zegt UEFA-voorzitter Aleksander Ceferin op de site van de Europese voetbalbond.

"Het doet me veel dat hij op zo'n jonge leeftijd uit het leven wordt weggerukt. Ik roep de supporters in heel Europa op om in de komende dagen respect te tonen."

De UEFA biedt de teams die deze week in de Champions League en Europa League uitkomen ook de mogelijkheid om een rouwband te dragen. Het is niet verplicht.

Emiliano Sala werd de afgelopen weken al veelvuldig herdacht in Europese competities. (Foto: ProShots)

Ook in Johan Cruijff ArenA minuut stilte

Het eerbetoon van de UEFA houdt in dat woensdag ook in de Johan Cruijff ArenA een minuut stilte wordt gehouden voor aanvang van Ajax-Real Madrid in de achtste finales van de Champions League. De aftrap van die wedstrijd is om 21.00 uur.

Sala werd 28 jaar. Hij had net de overstap gemaakt van FC Nantes naar Cardiff City, waar hij als duurste aankoop ooit was gepresenteerd. Vlak voor zijn vlucht had hij afscheid genomen van zijn ploeggenoten in Frankrijk.

De spits werd de afgelopen weken al veelvuldig geëerd bij wedstrijden in Europese competities. Vooral bij Nantes en Cardiff City werd de Argentijn groots herdacht.

