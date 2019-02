Leon de Kogel is geëmotioneerd door het eerbetoon dat hij maandagavond rond het duel Jong FC Utrecht-Go Ahead Eagles kreeg in Stadion Galgenwaard. De oud-spits verrichtte onder meer de aftrap en kreeg een cheque overhandigd.

De 27-jarige De Kogel raakte vorig jaar zomer zwaargewond bij een auto-ongeluk op Malta en moest zijn loopbaan beëindigen. Jong FC Utrecht-Go Ahead was het duel tussen twee van zijn oude clubs.

"Het was een topavond. Er waren allemaal spelers waarmee ik gespeeld heb, familie, vrienden en supporters van Go Ahead en FC Utrecht. Het was voor mij heel geslaagd", aldus De Kogel voor de camera van FOX Sports.

"Het was leuk om mijn oude ploeggenoten weer tegen te komen, want die kleedkamerhumor is iets wat ik erg mis. Het meest emotioneel waren de speeches op het veld. Dat kwam best wel binnen, net als beelden die op het scherm werden getoond."

Leon de Kogel met FC Utrecht-aanvoerder Willem Janssen. (Foto: ProShots)

'Bedrag van 23.000 euro is absurd'

Via diverse acties werd geld ingezameld voor de revalidatie van De Kogel. Het leverde een bedrag van ruim 23.000 euro op voor de oud-spits, die ook voor VVV-Venlo, Almere City en het Spaanse UE Cornellà uitkwam.

"Dat is absurd. Dat komt wel even binnen en geeft een warm gevoel. Een groot deel van de kosten is nu wel gedekt, al is het nog steeds niet alles. Maar we moeten niet gaan ouwehoeren, want ik moet heel erg blij zijn met dit bedrag."

De Kogel doorliep de jeugdopleiding van FC Utrecht, maar beleefde zijn grootste successen bij Go Ahead Eagles. Voor de club uit Deventer scoorde de voormaligex jeugdinternational tussen 2015 en 2017 dertig keer in zeventig competitieduels.

Eerder zei De Kogel al dat hij in de voetbalwereld actief wil blijven. "Ik heb al een trainersdiploma, dat is misschien iets waar ik verder in wil. Maar ook op kantoor, financieel, commercieel; ik sta overal voor open."