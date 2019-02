Klaas-Jan Huntelaar vindt niet dat Ajax woensdag bij voorbaat kansloos is tegen zijn oude club Real Madrid. De 35-jarige spits denkt dat de Amsterdammers het de dertienvoudig Champions League-winnaar moeilijk kunnen maken.

Huntelaar refereert aan zijn Champions League-debuut namens Ajax in 2006, toen hij scoorde tegen Internazionale. "Er werd net zo gedacht als nu, dat we kansloos waren. Maar we stonden bij rust met 2-0 voor", zegt hij dinsdag tegen De Telegraaf.

"Het kón dus wel. Al werd het helaas 2-2 en verloren we uit met 1-0. We gingen wel strijdend ten onder en het gevoel was positief. Het geeft aan dat met het juiste plan en strijd heel veel mogelijk is."

Huntelaar, die in het seizoen 2008/2009 tot twintig officiële duels en acht goals kwam in dienst van Real, kent een moeizame periode met Ajax. De ploeg verspeelde in 2019 al punten tegen sc Heerenveen, Feyenoord en Heracles Almelo.

Rond de loting voor de achtste finales van de Champions League in december kende tegenstander Real eveneens een slechte reeks, maar 'De Koninklijke' lijkt de vorm inmiddels weer hervonden te hebben.

'Real is in eerste instantie favoriet'

De ervaren Huntelaar zag Real direct al als favoriet. "De mensen die riepen dat Real een gunstige loting was, krijgen daar waarschijnlijk geld voor. Ik moest er ook wel om lachen", doelt hij op de mening van analytici.

"Iedereen weet wat Real de laatste jaren heeft gepresteerd, ook in de Champions League. Maar het is een nieuwe ronde met nieuwe kansen. Wij moeten laten zien wat we kunnen. Als we spelen zoals we eerder in de Champions League hebben gedaan, kunnen we het Madrid moeilijk maken. Maar zij zijn in eerste instantie favoriet."

Toch gelooft de spits in een stunt, waarbij hij refereert aan zijn tijd bij Schalke 04. "We werden thuis een keer weggespeeld en verloren met 1-6, maar we wonnen ook een keer met 3-4 in Bernabéu", herinnert hij zich.

"Destijds gingen we bijna door, want 3-5 was genoeg geweest en op het laatst hadden we nog een kans. Zo zie je, het is wél mogelijk."

Ajax-Real Madrid begint woensdag om 21.00 uur in de Johan Cruijff ArenA. Het achtstefinaleduel wordt geleid door de Sloveen Damir Skomina. De return in Madrid is op dinsdag 5 maart.

