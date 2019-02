Manchester City heeft weer de koppositie in de Premier League gegrepen. De regerend kampioen walste zondag in eigen stadion met 6-0 over Chelsea heen. Na 25 minuten stond het al 4-0.

Sergio Agüero was de grote man bij de thuisploeg. De topscorer aller tijden van Manchester City maakte zjin elfde hattrick in de Premier League en evenaart daarmee het record van Alan Shearer.

Agüero nam de 2-0, 3-0 en 5-0 voor zijn rekening. Raheem Sterling (1-0 en 6-0) was twee keer trefzeker, Ilkay Gündogan was de andere doelpuntenmaker.

Manchester City komt in punten (65) gelijk met Liverpool, dat zaterdag met 3-0 won van Bournemouth. ‘The Citizens’ staan bovenaan dankzij een beter doelsaldo. Liverpool heeft wel een wedstrijd minder gespeeld, maar in Engeland is dat niet doorslaggevend bij het bepalen van de stand op de ranglijst.

Chelsea is al lang en breed afgehaakt in de strijd om de landstitel en lijkt zich te moeten richten op een plaats in de top vier, wat volstaat voor een ticket voor de Champions League. De club van trainer Maurizio Sarri staat met vijftig punten zesde, één punt achter nummer vier Manchester United.

City beslist duel al in eerste half uur

City schoot uit de startblokken en stond na 25 minuten al met 4-0 voor, mede dankzij twee goals van Agüero. Met een geweldig afstandsschot zette de Argentijn de 2-0 op het bord om niet veel later ook de derde treffer te maken.

In de tweede helft maakte Aguëro via een strafschop zijn hattrick compleet. Met zeventien goals is hij nu samen met Mohamed Salah van Liverpool topscorer van de Premier League. Al na 65 minuten kreeg Agüero een publiekswissel van trainer Josep Guardiola.

De zesde tegentreffer van Chelsea kwam op naam van Sterling. 'The Blues' kregen voor het laatst zes doelpunten tegen in 1991. Toen verloor het met 7-0 van Nottingham Forest.

Tottenham blijft in spoor koplopers

Tottenham Hotspur houdt Liverpool en Manchester City in het vizier. De ploeg van trainer Mauricio Pochettino versloeg Leicester City op Wembley met 3-1.

De thuisclub kwam na een half uur spelen op voorsprong toen Christian Eriksen een andere oud-Ajacied, Davinson Sánchez, op maat bediende.

Leicester liet na een kwartier spelen in de tweede helft de ideale kans liggen om op gelijke hoogte te komen. Jamie Vardy, die een minuut eerder in het veld was gekomen, miste een penalty.

Een kwartier voor tijd scoorde Vardy alsnog, maar vlak daarvoor had Eriksen Tottenham al op 2-0 gezet. Leicester drong in de slotfase nog wel aan, maar in blessuretijd besliste Heung-Min Son op aangeven van Moussa Sissoko de wedstrijd.

Tottenham heeft nu met zestig punten uit 26 duels een achterstand van vijf punten op Manchester City en Liverpool.

