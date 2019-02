Fortuna Sittard en FC Emmen en FC Groningen hebben zondag een belangrijke zege geboekt in de Eredivisie. Fortuna was te sterk voor Excelsior (4-1), Emmen voor ADO Den Haag (3-2) en Groningen voor Vitesse (2-1).

Fortuna stond tegen Excelsior halverwege op een 2-0-voorsprong door twee doelpunten van Lazaros Lamprou. De aanvaller krulde eerst de bal op fraaie wijze in de verre hoek en strafte daarna een fout van Thomas Oude Kotte af.

Excelsior kwam na rust terug tot 2-1 dankzij een treffer van Ali Messaoud (koelbloedig oog in oog met de doelman) en kreeg zelfs een enorme kans op de 2-2, die Jeffry Fortes van dichtbij over kopte.

Fortuna was op tijd weer bij de les en liep in het laatste kwart uit naar 4-1 door doelpunten van Mark Diemers (rebound) en Andrija Novakovich (individuele actie).

Door de overwinning neemt Fortuna afstand van de degradatiezone. De promovendus steeg ten koste van ADO Den Haag, PEC Zwolle en Willem II van de twaalfde naar de negende plaats op de ranglijst.

Excelsior komt juist terecht in de degradatiezone. De Rotterdammers, die vorige week nog stunten tegen Feyenoord (2-1), staan zestiende en houden alleen De Graafschap en NAC Breda onder zich.

Emmen trekt vlak voor tijd aan langste eind

Emmen leek tegen ADO een 2-0-voorsprong te verspelen, maar trok vlak voor tijd alsnog aan het langste eind door een schitterend afstandsschot in de kruising van Anco Jansen.

Emmen zat halverwege op rozen door treffers van Alexander Bannink en basisdebutant Sven Braken, die deze winter overkwam van NEC. Ze profiteerden van enorme fouten van Wilfried Kanon en Dion Malone.

Na rust kwam ADO sterk terug dankzij doelpunten van invaller John Goossens en Tomas Necid, maar een goed resultaat zat er door het kunststukje van Jansen dus uiteindelijk niet in.

Door de overwinning verliet Emmen de degradtiezone. De promovendus steeg ten koste van Excelsior en sc Heerenveen van de zestiende naar de veertiende plaats.

ADO is terug te vinden op de veertiende plaats. De ploeg van trainer Alfons Groenendijk, die zijn contract kan verlengen, heeft nog maar twee punten meer dan Excelsior.

Groningen ook pas laat langs Vitesse

Groningen en Vitesse stevenden ook af op een gelijkspel, maar ook daar viel de beslissing pas laat in het voordeel van de thuisclub door een doelpunt van Mohamed El Hankouri, die zich knap langs twee verdedigers wurmde.

Groningen was al vroeg op voorsprong gekomen via Ajax-huurling Kaj Sierhuis, maar Vitesse had nog voor rust de stand op gelijke hoogte gebracht via Oussama Darfalou.

Bij Groningen maakte sterspeler Ritsu Doan zijn rentree. De Japanner was de afgelopen maand met zijn land actief op de Azië Cup, waar in de finale verrassend werd verloren van Qatar.

Door de overwinning heeft Groningen de middenmoot weer in zicht. De Groningers bezetten de twaalfde plaats, maar de verschillen onderling zijn uiterst klein.

Vitesse is aan een matige serie bezig. De ploeg van de bekritiseerde trainer Leonid Slutsky pakte in de laatste vier wedstrijden slechts vier punten, maar is nog altijd wel de nummer vijf.

