De UEFA heeft Danny Makkelie aangesteld voor de Champions League-wedstrijd tussen AS Roma en FC Porto van dinsdag.

Makkelie krijgt in Stadio Olimpico assistentie van grensrechters Mario Diks en Hessel Steegstra, Kevin Blom fungeert als vierde official. Voor het eerst zal er een videoscheidsrechter actief zijn in de Champions League. Pol van Boekel en Jochem Kamphuis treden op als VAR.

De 36-jarige Makkelie floot dit seizoen driemaal eerder een duel in het miljoenenbal. In totaal leidde hij achttien wedstrijden in de voorronde en het hoofdtoernooi van de Champions League.

Vorig seizoen was Makkelie scheidsrechter bij de kwartfinale tussen FC Barcelona en AS Roma (4-1) in Camp Nou. De Italiaanse ploeg maakte die nederlaag in eigen huis goed met een sensationele 3-0-zege. De scheidsrechter uit Dordrecht floot nog nooit een wedstrijd van Porto.

De achtste finale tussen Roma en Porto begint dinsdag om 21.00 uur. Tegelijkertijd nemen Manchester United en Paris Saint-Germain het tegen elkaar op. De Italiaan Daniele Orsato moet dat duel in goede banen leiden.

