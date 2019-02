Liverpool-trainer Jürgen Klopp heeft na de 3-0-zege op Bournemouth het karakter van Georginio Wijnaldum geprezen. De middenvelder was net op tijd van griep hersteld en maakte op fraaie wijze de tweede treffer.

"Gisteren was 'Gini' niet in het spelershotel, omdat hij eigenlijk alles had dat je niet wilt hebben op de dag voor een wedstrijd. Maar na een paar uurtjes slaap zei hij dat hij zich weer erg goed voelde", aldus Klopp op de website van Liverpool.

"De dokter zei dat zijn griep nog steeds besmettelijk was. Dus toen hij zijn goal maakte en iedereen hem knuffelde, was ik heel erg bezorgd", grapt de Duitser.

In de 34e minuut van de wedstrijd lobde Wijnaldum de bal op subtiele wijze over doelman Artur Boruc. Ook Bournemouth-verdediger Nathan Aké werd verrast door de fraaie treffer.

'Karakter zorgt dat we bovenaan staan'

Door de overtuigende thuiszege heroverde Liverpool de koppositie op Manchester City. De voorsprong van de 'Reds' bedraagt drie punten,

"Ik heb het al vaker gezegd en wil mezelf eigenlijk niet herhalen - want mensen vinden het misschien vervelend worden - maar het karakter en de mentaliteit van deze spelers zorgt ervoor dat we staan waar we nu staan", zegt Klopp.

"We kunnen het karakter van jongens als Wijnaldum heel goed gebruiken. Gecombineerd met onze geweldige voetballende kwaliteiten kun je wedstrijden winnen."

Liverpool speelt pas over negen dagen de eerstvolgende wedstrijd, thuis in de Champions League tegen Bayern München. Vijf dagen later gaat de ploeg van Wijnaldum en Virgil van Dijk in de Premier League op bezoek bij Manchester United.

