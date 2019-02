Giovanni van Bronckhorst is niet helemaal content na de 4-0-thuiszege van zaterdag op De Graafschap. Volgens de trainer van Feyenoord had zijn ploeg veel vaker kunnen scoren.

Met de ruime overwinning op de degradatiekandidaat boekten de Rotterdammers weer eens een goed resultaat in een wisselvallig seizoen. Vorige week verloor Feyenoord op beschamende wijze van stadgenoot Excelsior (2-1). Nog een week eerder werd Ajax in de Klassieker van de mat geveegd (6-2).

"We moesten na vorige week reageren en dat hebben we gedaan", zei Van Bronckhorst op de persconferentie na de wedstrijd. "Ik ben tevreden met dit resultaat."

"In de tweede helft speelden we beter dan voor rust", oordeelde de coach, die in de eerste helft alleen Tonny Vilhena een doelpunt zag maken. In de tweede helft besliste Feyenoord de wedstrijd met drie treffers (Calvin Verdonk, Jeremiah St. Juste en Jens Toornstra) in tien minuten.

"We hadden twee of drie goals meer moeten maken", vond Van Bronckhorst, die hoopt dat zijn ploeg stabieler gaat presteren. "Volgende week hebben we een mooie kans om dat te laten zien in de uitwedstrijd tegen FC Groningen."

'Deze wedstrijden moet je gewoon winnen'

Middenvelder Jordy Clasie vond de 4-0-zege van zijn ploeg "oké". "Deze wedstrijden moet je gewoon winnen", zei hij tegen FOX Sports.

"Maar dat kan je ook zeggen van de wedstrijd tegen Excelsior, en dat werd een blamage", aldus Clasie, die met Feyenoord in thuiswedstrijden een stuk beter presteert dan buitenshuis. "Op één wedstrijd na hebben we thuis altijd drie punten gepakt, dat is goed."

Feyenoord verloor in De Kuip alleen van Fortuna Sittard (0-2). In tien uitduels pakte de ploeg dit seizoen slechts twaalf punten. Zelfs FC Emmen presteert beter op vreemde bodem.

De Rotterdammers bezetten nog altijd de derde plek in de Eredivisie, de achterstand op nummer twee Ajax bedraagt acht punten. FC Groningen-Feyenoord begint volgende week zondag om 14.30 uur.

Ranglijst Eredivisie over uitduels 1. Ajax 11-24

2. PSV 9-22

3. AZ 11-19

4. Willem II 11-17

5. sc Heerenveen 11-16

6. PEC Zwolle 10-14

7. FC Emmen 10-14

8. Feyenoord 10-12

9. ADO Den Haag 10-12

