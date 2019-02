Feyenoord heeft zaterdagavond een overtuigende zege geboekt op De Graafschap. De Rotterdammers waren in De Kuip met 4-0 te sterk voor de laagvlieger in de Eredivisie.

Bij rust stond het 'slechts' 1-0 in De Kuip door een treffer van Tonny Vilhena. Dankzij doelpunten van Calvin Verdonk, Jeremiah St. Juste en Jens Toornstra liep Feyenoord in de tweede helft alsnog eenvoudig uit naar een ruime overwinning.

De ploeg van trainer Giovanni van Bronckhorst revancheerde zich zo voor de pijnlijke nederlaag van vorige week bij Excelsior. De Kralingers waren in de Rotterdamse derby verrassend met 2-1 te sterk, slechts een week na de historische 6-2-zege van Feyenoord op Ajax in De Klassieker.

Door de overwinning op De Graafschap verkleinde Feyenoord het gat met nummer twee Ajax tot acht punten. De Amsterdammers verloren eerder op zaterdag verrassend met 1-0 bij Heracles Almelo. De Graafschap blijft op de zeventiende positie staan met een voorsprong van twee punten op hekkensluiter NAC Breda.

Feyenoord-De Graafschap stond onder meer in het teken van het debuut van Cuco Martina. De verdediger van Everton, die de rest van het seizoen op huurbasis voor de Rotterdammers speelt, stond de hele wedstrijd in het veld.

Berghuis gevaarlijkste man bij Feyenoord

Feyenoord had in de openingsfase zoals verwacht de bal, maar tot grote kansen kwam de thuisploeg aanvankelijk niet tegen De Graafschap. De eerste kans kwam na een kwartier op naam van Steven Berghuis, maar doelman Hidde Jurjus reageerde goed op zijn schot én de rebound van Robin van Persie (kopbal).

Diezelfde Berghuis had na 22 minuten alsnog voor de openingstreffer moeten zorgen. Hij liep zich uitstekend vrij in het strafschopgebied en de indraaiende voorzet van Sam Larsson was perfect op maat, maar Berghuis kopte van dichtbij op de benen van Jurjus.

De Graafschap stelde daar niet veel tegenover. Youssef El Jebli was na een half uur wel gevaarlijk uit een vrije trap, maar zijn poging schoot rakelings langs de paal. Vlak daarna sloeg Feyenoord met enig fortuin alsnog toe via Vilhena, die zijn gekraakte schot in het doel zag belanden: 1-0.

Feyenoord loopt snel uit naar ruime voorsprong

Na rust veranderde weinig aan het spelbeeld in De Kuip. Feyenoord domineerde tegen een vrijwel machteloos De Graafschap en gooide het duel in een tijdsbestek van twee minuten op slot. In de 52e minuut schoot Verdonk de 2-0 binnen en vlak daarna schoof ook de mee opgekomen St. Juste de bal in het doel.

De wedstrijd was daarmee weliswaar beslist, maar dat weerhield Feyenoord er niet van te blijven jagen op treffers tegen De Graafschap. De thuisploeg bleek bijzonder effectief in de afronding, want Toornstra maakte er in de 64e minuut ook 4-0 van. De middenvelder kopte fraai raak na een voorzet van Jordy Clasie.

De Graafschap probeerde de schade daarna zoveel mogelijk te beperken, maar het was vooral aan Feyenoord te danken dat het bij 4-0 bleef. Invaller Nicolai Jörgensen schoot van dichtbij naast en Jurjus greep goed in bij pogingen van St. Juste en Berghuis, waardoor de ploeg uit Doetinchem een monsternederlaag bespaard bleef.

Cuco Martina maakte tegen De Graafschap zijn debuut voor Feyenoord (Foto: ProShots)