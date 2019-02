Matthijs de Ligt had zaterdag geen goed woord over voor het optreden van Ajax op bezoek bij Heracles Almelo. De Amsterdammers deden door een verrassende 1-0-nederlaag slechte zaken in de strijd om de titel in de Eredivisie.

"Dit was heel ver door de ondergrens. We hebben vooral in de eerste helft schandalig gespeeld. We begonnen niet goed en waren gelijk heel slordig aan de bal", zei De Ligt voor de camera van FOX Sports.

"De gemiste strafschop van Kuwas had een wake-upcall moeten zijn, maar een paar minuten later scoorden ze alsnog door weer een fout van ons. Dat is ongelooflijk."

Het enige doelpunt van de wedstrijd was typerend voor het spel van Ajax. Doelman André Onana passte de bal zomaar in de voeten van Mohammed Osman, voor wie het een koud kunstje was om de bal in het lege doel te schuiven.

"We hebben in de rust gezegd: waar is het Ajax van vóór de winterstop? Het is er niet. Hoe gaan we de kentering vinden? Het is heel moeilijk aan te geven waar het aan ligt", aldus de Ligt.

"Het ontbreekt aan frisheid, scherpte en ga zo maar door. Voetballend zijn we beter dan Heracles, maar we zijn afgetroefd in de duels. We werden gepiepeld bij de cornervlag. We hebben ons laten slachten als makke schapen."

'Ik ben diep teleurgesteld'

Trainer Erik ten Hag sprak eveneens zijn onvrede uit over de eerste helft en vond dat zijn ploeg door de zwakke openingsfase het onheil over zichzelf afriep.

"Het was onbegrijpelijk hoe we uit de startblokken kwamen. We lieten ons de kaas van het brood eten. Zij vonden continu een vrije man. Dat mag ons niet gebeuren", zei hij.

"Zij gaven heel hoog druk. Dat heb ik nog niet vaak meegemaakt. Normaal gesproken kunnen we ons daar met onze technische vaardigheden onderuit voetballen. Nu overkwam het ons dat we ons toch lieten vangen."

Ajax kan door de nederlaag zondag op een achterstand van acht punten komen op koploper PSV, maar de Eindhovenaren moeten dan wel zien te winnen bij FC Utrecht.

"Dat we nu uitgeschakeld zijn voor het kampioenschap, zijn stempels die waarschijnlijk nu in de media worden gebruikt. Daar doe ik vandaag niet aan mee. Er staan nog heel veel wedstrijden op het programma", aldus Ten Hag.

"Ik ben diep teleurgesteld. Ik vind het slecht. Ik ben hier verantwoordelijk voor. Maar ik denk dat ik ze goed heb voorbereid. Het is duidelijk dat het momenteel niet loopt zoals het zou moeten lopen."