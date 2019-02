VVV-Venlo heeft zich zaterdag steviger in de middenmoot genesteld van de Eredivisie. De Limburgers wonnen in eigen huis nipt met 2-1 van Willem II. sc Heerenveen en PEC Zwolle hielden elkaar in Friesland in evenwicht: 1-1.

Bij VVV-Venlo was Peniel Mlapa de grote man. De van Dynamo Dresden gehuurde spits was verantwoordelijk voor beide doelpunten.

Mlapa kopte in de 43e minuut op aangeven van Peter van Ooijen de 1-0 binnen en schoot in de 77e minuut wederom op aangeven van Van Ooijen de 2-1 binnen.

Daniel Crowley had Willem II na een uur spelen nog wel op gelijke hoogte gebracht. De middenvelder benutte een strafschop na een overtreding van Jerold Promes op Alexander Isak.

VVV-Venlo steeg door de zege van de achtste naar de zevende plaats op de ranglijst, maar kan zondag wel weer achterhaald worden door FC Utrecht, dat dan minimaal een punt moet pakken op eigen veld tegen koploper PSV.

Willem II staat op dit moment nog negende, maar kan zondag gepasseerd worden door ADO Den Haag (uit tegen FC Emmen) en Fortuna Sittard (thuis tegen Excelsior).

PEC mocht meeste aanspraak maken op zege

PEC Zwolle mocht tegen sc Heerenveen het meeste aanspraak maken op de zege, maar de bezoekers slaagden er met name in de eerste helft niet in om het veldoverwicht uit te buiten.

sc Heerenveen kwam daarin zelfs in de dertigste minuut op een 1-0-voorsprong. Sam Lammers vond doelman Mickey van der Hart nog op zijn weg, maar de rebound was een simpele prooi voor Michel Vlap.

PEC Zwolle maakte die achterstand nog voor rust ongedaan. Thomas Lam werd bij een hoekschop helemaal vrij gelaten en kon ongehinderd raak koppen.

sc Heerenveen en PEC Zwolle bleven door de remise na 21 speelrondes de nummers tien en dertien op de ranglijst en moeten met een schuin oog naar onderen kijken.

Het was het eerste puntenverlies van PEC Zwolle onder de nieuwe trainer Jaap Stam. De opvolger van de ontslagen John van 't Schip won sinds zijn komst van achtereenvolgens Feyenoord, Heracles Almelo en FC Utrecht.

