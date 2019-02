Ajax heeft zaterdagavond slechte zaken gedaan in de strijd om de titel in de Eredivisie. De Amsterdammers kwamen zeer teleurstellend voor de dag bij Heracles Almelo en verloren met 1-0.

Mohammed Osman tekende na zeventien minuten voor de enige treffer van de wedstrijd én het eerste doelpunt van Heracles in de tweede seizoenshelft. Tien minuten daarvoor had Brandley Kuwas nog een strafschop gemist, maar zijn mislukte poging van 11 meter bleek Heracles niet fataal.

Door de nederlaag bleef Ajax al voor de derde keer in vier competitiewedstrijden zonder overwinning. De ploeg van trainer Erik ten Hag, die in de eerste wedstrijd van het seizoen ook al niet won van Heracles (1-1), begon 2019 met puntenverlies tegen sc Heerenveen (4-4) en een pijnlijke nederlaag bij Feyenoord (6-2).

Koploper PSV kan optimaal profiteren van het derde verlies van Ajax dit seizoen. De Eindhovenaren hebben al vijf punten meer en spelen zondag nog een uitwedstrijd tegen FC Utrecht (aftrap 16.45 uur). Heracles boekte de eerste zege van 2019 en staat nu zesde.

Door de nederlaag in Almelo leeft Ajax met weinig vertrouwen toe naar het duel met Real Madrid in de achtste finales van de Champions League. Die heenwedstrijd staat woensdag op het programma in de Johan Cruijff ArenA.

Ajax vervalt in oude fouten bij Heracles

Ajax had zich vorige week tegen VVV-Venlo (6-0-zege) juist hersteld van een teleurstellend begin van 2019, maar de Amsterdammers vervielen tegen Heracles weer in oude fouten. De thuisploeg toonde zich een stuk gretiger en had al na zes minuten op voorsprong moeten komen tegen het kwetsbare Ajax.

Kuwas mocht aanleggen voor een strafschop nadat hij zelf onderuit werd gehaald door Daley Blind - aan dat moment ging een foute pass van Frenkie de Jong vooraf - maar de aanvaller schoot op de paal. Ajax bleef vervolgens slordig spelen en kreeg op een vrije trap van Lasse Schöne na (over) ook geen kansen in Almelo, waar Heracles domineerde.

Na zeventien minuten viel ook de verdiende openingstreffer dankzij een bizarre blunder van Onana. De doelman speelde de bal zo in de voeten van Osman, die dankbaar gebruikmaakte van het buitenkansje: 1-0. De tegentreffer leek geen wake-up call voor Ajax, want de ploeg van trainer Ten Hag bleef grossieren in foute passes en balverlies. De Jong (volley overgetikt) en Hakim Ziyech (geblokt schot naast) kregen nog wel kansen, maar Janis Blaswich hield zijn doel schoon.

Goede kansen voor Huntelaar en Tadic

Na een dramatische eerste helft leek Ajax vlak na rust wat beter voor de dag te komen. Dusan Tadic had de Amsterdammers in de 48e minuut eigenlijk op gelijke hoogte moeten schieten, maar zijn poging van dichtbij uit een corner werd gepakt door Blaswich.

Die kans was geen startschot van een Amsterdams offensief. Sterker, Heracles kwam er weer een paar keer dreigend uit. De beste kans was voor Jesper Drost, wiens gevaarlijke schot naast belandde. Vlak daarna had Huntelaar alsnog de 1-1 moeten maken, maar de spits werkte van dichtbij op de arm van Blaswich.

Ten Hag probeerde de wedstrijd met het inbrengen van Zakaria Labyad en Noussair Mazraoui te kantelen, maar ook met twee verse krachten kon Ajax het verschil niet maken. Na gestuntel van Onana en Blind had Heracles een kwartier voor tijd de score zelfs moeten vergroten, maar Kristoffer Peterson schoot in kansrijke positie over.

Ajax voerde de druk in de slotfase nog wel op. Heracles werd daardoor steeds verder naar achteren gedrukt, maar de bezoekers slaagden er maar niet in écht grote kansen te creëren. Labyad schoot van dichtbij naast en Heracles-verdediger Lennart Czyborra werkte de bal nog bijna in eigen doel, maar Ajax wist niet meer aan een nederlaag te ontsnappen.

