Feyenoord begint zaterdag met debutant Cuco Martina in de basis aan de thuiswedstrijd tegen De Graafschap. De verdediger krijgt in het centrum de voorkeur boven Jan-Arie van der Heijden.

Martina kwam in de winterstop op huurbasis over van Everton, dat hem het afgelopen half jaar al tijdelijk had ondergebracht bij Stoke City.

De 29-jarige routinier vormt tegen De Graafschap samen met Jeremiah St. Juste, Sven van Beek en Calvin Verdonk de verdediging.

Ridgeciano Haps is er niet bij. De linksback kampt met een liesblessure, nadat hij pas net was hersteld van een slepende scheenbeenblessure.

Feyenoord speelt verder met dezelfde namen als vorige week in de verrassend met 2-1 verloren uitwedstrijd tegen Excelsior, wat betekent dat Robin van Persie opnieuw als spits fungeert ten koste van Nicolai Jörgensen.

Lindhout scheidsrechter in De Kuip

Feyenoord-De Graafschap vangt zaterdag om 20.45 uur in De Kuip en staat onder leiding van scheidsrechter Allard Lindhout.

Feyenoord doet door de nederlaag tegen Excelsior niet meer mee in de strijd om de titel in de Eredivisie en moet in het restant van het seizoen de derde plaats veilig zien te stellen.

De Rotterdammers hebben nog maar twee punten voorsprong op nummer vier AZ, die vrijdag al eenvoudig met 0-3 won op bezoek bij hekkensluiter NAC Breda.

De Graafschap is terug te vinden op de zeventiende en voorlaatste plaats. De Doetinchemmers wisten echter wel twee van de laatste drie wedstrijden in een overwinning om te zetten.

Opstelling Feyenoord: Vermeer; St. Juste, Van Beek, Martina, Verdonk; Clasie, Vilhena, Toornstra; Berghuis, Van Persie, Larsson.