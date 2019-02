Real Madrid heeft zaterdag de derby tegen stadgenoot Atlético gewonnen. De 'Koninklijke', die woensdag tegen Ajax speelt in de Champions League, was met 1-3 te sterk en stijgt naar de tweede plek op de ranglijst.

Real kwam na een kwartier op voorsprong in het Wanda Metropolitano dankzij een fraaie treffer van Casemiro, die van dichtbij doel trof met een halve omhaal. Antoine Griezmann trok de stand tien minuten later gelijk. De Fransman werd op randje buitenspel weggestuurd en maakte oog in oog met doelman Thibaut Courtois geen fout.

Vlak voor rust kwam Real voor de tweede keer op voorsprong. De bezoekers kregen een strafschop nadat Vinícius Junior op de rand van het strafschopgebied onderuit werd gehaald, waarna Sergio Ramos van 11 meter raak schoot in de linkerhoek.

Na rust bleven treffers aanvankelijk uit, maar Gareth Bale gooide het duel een kwartier voor tijd alsnog op slot met een simpel schot in de verre hoek. Atlético eindigde de wedstrijd zelfs nog met tien man na een rode kaart voor Thomas Partey (twee keer geel).

Door de zege op Atlético staat Real nu op 45 punten in de Primera División, vijf minder dan koploper FC Barcelona en één meer dan nummer drie Atlético. De Catalanen spelen zondag een uitwedstrijd tegen Athletic Club en kunnen de koppositie in Spanje dus verstevigen.

Real kan zich gaan richten op het treffen met Ajax in de achtste finales van de Champions League. De heenwedstrijd staat woensdag op het programma in de Johan Cruijff ArenA en de return wordt op 5 maart afgewerkt.

De Vrij en Inter winnen nipt bij Parma

In de Italiaanse Serie A kroop Stefan de Vrij met Internazionale door het oog van de naald bij Parma: 0-1. Lautaro Martínez maakte pas tien minuten voor tijd de bevrijdende treffer voor de bezoekers.

De Vrij stond de hele wedstrijd in het veld bij Inter, dat voor het eerst in 2019 een overwinning boekte in de Serie A. De ploeg van trainer Luciano Spalletti verloor vorige week nog met 0-1 van Bologna en begon de tweede seizoenshelft met een 1-0-nederlaag tegen Torino.

Eerder op zaterdag kwam Napoli niet langs Fiorentina (0-0), waardoor koploper Juventus de koppositie kan verstevigen. De 'Oude Dame' heeft acht punten meer en speelt nog zondag een uitwedstrijd tegen Sassuolo.

Koploper PSG wint nipt van Bordeaux

In de Franse Ligue 1 boekte Paris Saint-Germain een nipte zege op Girondins de Bordeaux. De Parijzenaars zegevierden met 1-0 in het Parc des Princes.

Edinson Cavani tekende uit een strafschop vlak voor rust voor de enige treffer van de wedstrijd. De aanvaller raakte vlak daarna wel geblesseerd aan zijn dijbeen en moest zich halverwege laten vervangen.

Paris Saint-Germain, dat deze week tegen Manchester United speelt in de achtste finales van de Champions League, gaat met 59 punten ruim aan kop in Frankrijk. Lille heeft dertien punten minder en bovendien een wedstrijd meer gespeeld.

