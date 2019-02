Georginio Wijnaldum heeft zaterdag met een mooi doelpunt bijgedragen aan een zege van Liverpool, dat door een 3-0-thuiszege op Bournemouth weer koploper is. Ook Manchester United en Arsenal maakten geen fout.

Wijnaldum zorgde bij Liverpool-Bournemouth na ruim een half uur voor 2-0 met een mooi stiftje. Sadio Mané had 'The Reds' op voorsprong gezet en vroeg in de tweede helft bepaalde Mohamed Salah de eindstand.

Zowel Wijnaldum als Virgil van Dijk stond in de basis. Bij Bournmouth deed Nathan Aké mee. Doelpuntenmaker Wijnaldum werd in de 77e minuut naar de kant gehaald door manager Jürgen Klopp. De jonge Trent Alexander-Arnold was zijn vervanger.

Door de overwinning is het gat tussen Liverpool en concurrent Manchester City weer drie punten. 'The Citizens' kunnen zondag thuis tegen Chelsea op doelsaldo weer de koppositie pakken, al hebben ze dan wel een duel meer gespeeld.

Arsenal zette Huddersfield Town opzij: 1-2. Na doelpunten van Alex Iwobi en Alexandre Lacazette maakte Sead Kolasinac in de laatste minuut een eigen doelpunt. 'The Gunners' staan achter Liverpool (65 punten), City (62), Tottenham Hotspur (57), United (51) en Chelsea (50) zesde met 50 punten.

De Manchester United-spelers vieren een van de treffers van Paul Pogba tegen Fulham. (Foto: ProShots)

United maatje te groot voor Fulham

Eerder op de dag was United met 0-3 te sterk voor Fulham, dat met Ryan Babel in de basis aanvankelijk de beste kansen had. Toch namen de bezoekers de leiding dankzij Paul Pogba.

Anthony Martial verdubbelde de voorsprong halverwege de eerste helft na een fraaie solo en na rust zorgde Pogba uit een strafschop voor de vijftiende seizoenszege van United.

Bovendien boekten 'The Red Devils' opnieuw een overwinning onder interim-manager Ole Gunnar Solskjaer. Fulham is voorlaatste met zeven punten achterstand op de 'veilige' zeventiende plek.

Verder eindigde Watford-Everton in 1-0, speelden Crystal Palace-West Ham United in 1-1 en hield Cardiff City drie punten over aan het uitduel met Southampton: 1-2.

Bekijk het programma, de uitslagen en de stand in de Premier League