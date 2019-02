Trainer Henk Fraser van Sparta Rotterdam baalde na de nederlaag van zijn ploeg tegen FC Twente (0-3) niet alleen van het optreden van zijn ploeg, maar ook van scheidsrechter Serdar Gözübüyük.

Door de nederlaag kan Sparta de titel in de Keuken Kampioen Divisie voorlopig uit het hoofd zetten. De Rotterdammers staan vijfde met elf punten minder dan de koploper uit Enschede.

Fraser beklaagde zich over de aanleiding voor de openingstreffer van Tom Boere. Gözübüyük gaf een penalty aan de gasten, al leek de overtreding buiten het strafschopgebied gemaakt te worden. De coach liet in woord en gebaar merken het oneens te zijn met die beslissing. Dat kwam hem op een gele kaart te staan.

Fraser was na afloop tegen FOX Sports nog steeds boos over dat voorval. "Deze man vindt dat we allemaal respect moeten hebben, maar geeft mij een gele kaart en een duimpje erbij. Is dat dan respect? Maar ik praat liever niet over hem. Hij weet hoe ik over hem denk, al jaren."

Hoewel de coach niet al te veel in wilde gaan op het optreden van Gözübüyük, vond hij dat de arbiter een beslissende rol speelde in het duel. "De penalty is een cruciaal moment. Dat was een behoorlijke tik. Bovendien krijgt de tegenstander daarna meer ruimte."

'Voor titel komen wij tekort'

Fraser weet van zichzelf dat hij emotioneel kan reageren als hij voelt dat hem onrecht wordt ongedaan. "Het is wel iets dat moet verbeteren, maar dit seizoen heb ik nagenoeg geen problemen gehad en nu krijg ik geel. Ik denk uiteindelijk wel dat hij in zijn recht staat, want ik reageerde wel."

Door de nederlaag lijkt Sparta promotie naar de Eredivisie alleen nog via de play-offs te kunnen bewerkstelligen. "We komen tekort voor de titel, maar het blijft zaak zo hoog mogelijk te eindigen. Dan hoeven we in de play-offs niet drie maar twee rondes te spelen. Het is nu aan mij om te zorgen dat de jongens weten waar het voor is, als we de play-offs in gaan."

Behalve Fraser waren ook de supporters niet blij met het optreden van hun ploeg. Zij gingen na afloop verhaal halen bij de hoofdingang. Fraser begreep dat wel. "Voetbal is emotie, maar verder interesseert het me niets. We zijn er zelf ziek van. De fans hebben het recht dat ook te zijn."

