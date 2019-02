Dick Advocaat denkt niet dat hij na dit seizoen nog als trainer aan de slag gaat in Nederland. De 71-jarige Hagenaar neemt komende zomer afscheid van FC Utrecht en bedankte donderdag voor een dienstverband bij Feyenoord omdat hij aanvoelde dat er een negatieve sfeer was ontstaan rond zijn eventuele benoeming.

"Ik ben in Nederland normaal gesproken wel klaar", zei Advocaat vrijdag op een drukbezochte persconferentie in Utrecht toen hem werd gevraagd of hij het na alle tumult rond zijn persoon wel ziet zitten om actief te blijven in ons land.

"Het irriteert me mateloos dat er zo'n negatieve teneur is over mij. Ik heb via mijn zaakwaarnemer Rob Jansen aan Feyenoord laten weten dat ik daar helemaal geen zin in heb."

Feyenoord is op zoek naar een opvolger van Giovanni van Bronckhorst, die vorige maand aan de clubdirectie te kennen gaf niet van plan te zijn zijn aflopende contract te verlengen in De Kuip.

De Rotterdammers zagen in Advocaat de ideale kandidaat. Hij hoefde alleen nog maar zijn jawoord te geven, maar besloot na een paar dagen bedenktijd niet in te gaan op de aanbieding.

"Er is zo'n negatieve sfeer ontstaan rond mijn eventuele benoeming dat ik het simpelweg niet zie zitten om het te gaan doen. Op die sfeer zit Feyenoord niet te wachten en ik uiteraard ook niet", vertelde hij donderdag in het AD.

Advocaat vindt het niet raar dat Feyenoord in de zoektocht naar een opvolger van Van Bronckhorst bij hem is uitgekomen, maar hij snapt wel een deel van de kritiek.

"Als ik heel eerlijk ben vind ik het niet meer dan logisch. Zeker gezien wat zij willen hebben. Als je zegt dat Advocaat te oud is, dan ga ik daarin mee, maar je kan weinig zeggen over mijn carrière."

"Feyenoord is een grote club, maar ook een verschrikkelijk moeilijke club. Er moet veel gebeuren. Daar moet je je lekker bij voelen en ik zit nu niet lekker in mijn vel. Het is een momentopname dat ik dat beslis."

Advocaat heeft er alle vertrouwen in dat Feyenoord binnen afzienbare tijd wel een nieuwe trainer vindt. Hij wilde zich echter verder niet in die discussie mengen en ging dan ook niet in op namen.

"Ze zijn er in het verleden altijd uitgekomen en dus komen ze er nu ook wel weer uit. Niet bij mij in elk geval. Ik word het sowieso niet. Niet na vandaag", verduidelijkte hij.

"De supporters kwamen ook in opstand en voor mijn gevoel werd dat elke dag erger. Dat is ook niet echt geweldig. Misschien loop ik wel weg. Ik wist dat als ik dit als excuus zou gebruiken, ik het voor mijn kiezen zou krijgen. Maar als ik ergens aan begin, wil ik de volledige steun hebben."