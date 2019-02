Ole Gunnar Solskjaer is vrijdag beloond voor zijn goede start bij Manchester United. De 45-jarige Noor werd uitgeroepen tot Manager van de Maand in de Premier League in januari.

Solskjaer is de eerste manager van United sinds Sir Alex Ferguson in oktober 2012 die de prestigieuze prijs in ontvangst mag nemen.

De legendarische Schot stopte in 2013 na liefst 27 jaar als eindverantwoordelijke bij United, waarna David Moyes, Louis van Gaal en José Mourinho er niet in slaagden om te worden verkozen tot Manager van de Maand.

Solskjaer volgde in december van het vorige jaar Mourinho op, die door de clubdirectie werd ontslagen vanwege de aanhoudende teleurstellende prestaties.

De oud-spits van United tekende een contract tot aan het einde van dit seizoen, maar wordt door de goede prestaties in zijn eerste weken gezien als een van de belangrijkste kandidaten om ook na de zomer de scepter te zwaaien op Old Trafford.

Solskjaer won in januari met United vijf van de zes wedstrijden

Solskjaer won vorige maand met Manchester United vijf van de zes wedstrijden. Alleen de competitiewedstrijd in eigen huis tegen laagvlieger Burnley leverde na een 0-2-achterstand een teleurstellend 2-2-gelijkspel op.

Manchester United zegevierde wel gewoon in competitieverband tegen Newcastle United (0-2), Tottenham Hotspur (0-1) en Brighton & Hove Albion (2-1) en in de FA Cup tegen Reading (2-0) en Arsenal (1-3).

De 'Red Devils' stegen daardoor van de zesde naar de vijfde plaats in de Premier League en bereikten de vijfde ronde in de FA Cup, waarin een uitwedstrijd tegen Chelsea wacht.

United-aanvaller Marcus Rashford werd vrijdag uitgeroepen tot Speler van de Maand. De 21-jarige Engelsman volgt Liverpool-verdediger Virgil van Dijk op, die deze eer in december kreeg.

