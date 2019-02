Feyenoord-trainer Giovanni van Bronckhorst eist meer van zijn spelers. Hij vindt dat de wisselvalligheid eruit moet om dit seizoen nog positief af te kunnen sluiten.

"Ik vind dat wij constanter moeten zijn en de punten moeten halen. Iedereen schrijft dat wij de derde plek al in handen hebben, maar dat is niet het geval, met AZ achter ons", aldus Van Bronckhorst vrijdag op zijn persconferentie voorafgaand aan de thuiswedstrijd van zaterdag tegen De Graafschap.

"De matige resultaten zijn er altijd geweest, maar het moet niet normaal zijn. Als je echt top bent en top wil zijn, mag dit niet gebeuren. Wij hebben te vaak moeten reageren op uitslagen. Dat moet veel minder zijn. Wij moeten een reeks neer kunnen zetten."

Feyenoord verloor vorige week een week na de imponerende 6-2-zege op aartsrivaal Ajax verrassend met 2-1 van Excelsior en dat zorgde voor de nodige verbazing in Rotterdam-Zuid.

Zo zei Van Persie dat hij het ook allemaal niet meer begreep en het echt bizar en ongelooflijk vond dat zijn ploeg drie punten verspeelde in het Van Donge & De Roo Stadion.

"We hebben een aantal momenten niet gebracht wat we moesten brengen. We hebben niet de goede keuzes gemaakt in momenten die een wedstrijd kunnen bepalen. Dat hebben we besproken. We krijgen morgen weer de kans om dat beter te doen", keek Van Bronckhorst vrijdag nog één keer terug op het debacle.

Advocaat volgt Van Bronckhorst niet op

Van Bronckhorst is bezig aan zijn laatste maanden als trainer van Feyenoord. Hij deelde onlangs aan de clubdirectie mee dat hij niet van plan is om zijn aflopende contract te verlengen in De Kuip.

De verwachting was dat Dick Advocaat hem na dit seizoen zou opvolgen, maar hij bedankte donderdag voor die functie omdat hij aanvoelde dat er een negatieve sfeer was ontstaan rond zijn eventuele benoeming.

"Ik heb geen contact gehad met Dick. Ik zag vanmorgen op mijn telefoon dat hij het niet gaat worden. Je leest er veel over, maar het is niet aan mij. Het is aan de club. Zij kiezen de best mogelijke kandidaat", reageerde Van Bronckhorst.

"Of ik het jammer vind dat hij het niet doet? Voor mij is Advocaat een heel belangrijk persoon. Of ik snap dat hij afhaakt door de publieke opinie? Er wordt heel erg veel over deze club gepraat, dat is zo."

Feyenoord-De Graafschap begint zaterdag om 20.45 uur. Van Bronckhorst kan niet beschikken over Ridgeciano Haps. De linksback kampt met een liesblessure, waardoor Calvin Verdonk opnieuw verzekerd lijkt van een basisplaats.

