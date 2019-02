PSV-trainer Mark van Bommel kan zondag in de uitwedstrijd tegen FC Utrecht mogelijk nog niet beschikken over sterspelers Hirving Lozano en Steven Bergwijn. Het duo herstelt nog van een blessure.

Lozano viel op 26 januari tegen FC Groningen (2-1-winst) uit met een hoofdblessure en Bergwijn werd afgelopen weekend per brancard afgevoerd tijdens het duel met Fortuna Sittard (5-0-zege). Hij raakte geblesseerde aan zijn been.

"Het gaat de goede kant op, maar we moeten kijken hoe het zich de komende dagen ontwikkelt", bleef Mark van Bommel vrijdag voorzichtig over de beschikbaarheid van de aanvallers in Stadion Galgenwaard in Utrecht.

"We trainen zaterdag nog een keer en zondag spelen we. Het gaat wel beter dan ik had verwacht. Het is afwachten hoe ze hierop reageren. Ze hebben niet volledig meegetraind."

Zowel de 23-jarige Lozano als de twee jaar jongere Bergwijn is dit seizoen belangrijk voor PSV. De Mexicaan scoorde al dertien keer en de Amsterdammer was negen keer trefzeker. Luuk de Jong is met achttien goals clubtopscorer.

PSV-coach Mark van Bommel. (Foto: ProShots)

'Als we wisselen, worden niet slechter'

Trainer Van Bommel maakt zich niet al te veel zorgen over het al dan niet meespelen van Lozano en Bergwijn. De Limburger benadrukt dat hij genoeg goede spelers op de bank heeft.

"Cody Gakpo, Mohammed Ihattaren en Érick Gutiérrez kwamen erin tegen Fortuna. Het mooie is dat die jongens gewoon meespelen als ze invallen. Als we wisselen, worden we niet slechter", aldus Van Bommel.

"We zijn goed bezig met de jeugd en niet alleen nu, maar al een aantal jaar. Er komt nu een aantal jongens bij. Als ze goed zijn, nemen we ze er graag bij en maken ze ook minuten."

Het uitduel van PSV met FC Utrecht, dat de geschorste Riechedly Bazoer en Urby Emanuelson mist, begint zondag om 16.45 uur. De Eindhovenaren hebben als Eredivisie-koploper een voorsprong van vijf punten op nummer twee Ajax.

Bekijk het programma en de stand in de Eredivisie