Het is nog onzeker of Frenkie de Jong zaterdag in actie kan komen tijdens Heracles Almelo-Ajax. De middenvelder kampt met een lichte blessure. Ook de beschikbaarheid van Noussair Mazraoui is nog onzeker.

"Frenkie is een vraagteken. Hij is gisteren afgehaakt op de training", zei Ajax-coach Erik ten Hag vrijdag bij zijn perspraatje.

De trainer weersprak dat De Jong bij lichte twijfel gespaard wordt met het oog op het Champions League-duel van woensdag met Real Madrid. "Als hij de training vandaag goed doorkomt en fit is, zal hij spelen."

Rechtsback Mazraoui heeft last van zijn hamstring. Hij miste daardoor al het thuisduel met VVV-Venlo van afgelopen weekend. "Hij heeft gisteren wel weer meegetraind. Als hij vandaag goed doorkomt, is hij beschikbaar", aldus Ten Hag.

De trainer kan in Almelo in ieder geval niet beschikken over de geblesseerde Lisandro Magallán, die tegen VVV ook al ontbrak. De nieuwe reservedoelman Bruno Varela kampt net als de Argentijn met een bovenbeenkwetsuur en is ook afwezig.

Ajax-trainer Erik ten Hag. (Foto: ANP)

'Nog niet alles vergeten na Klassieker'

Ten Hag is blij dat Ajax zich in de vorige Eredivisie-speelronde met een 6-0-zege op VVV herpakte na de pijnlijke nederlaag in De Klassieker tegen Feyenoord (6-2), maar benadrukte dat de afgang in Rotterdam nog niet helemaal vergeten is.

"Vraagtekens zijn er niet, maar het is ook niet zo dat na de 6-0 alles weer vergeten is. Wel gaf die overwinning de bevestiging van wat we moeten doen en welke bereidheid we moeten hebben om resultaat te halen", zei de coach.

"Het heeft te maken met discipline en het 100 procent uitvoeren van de taken, al zijn spelers geen robots. Er komt altijd een moment van een procentje minder, maar op zo'n moment moeten de spelers elkaar de waarheid vertellen."

Heracles-Ajax begint zaterdag om 18.30 uur. De Amsterdammers geven nog altijd vijf punten toe op koploper PSV, die zondag op bezoek gaat bij FC Utrecht (aftrap: 16.45 uur).

