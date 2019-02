FC Nantes heeft vrijdag een bijzonder eerbetoon gebracht aan de overleden oud-spits Emiliano Sala. De Franse club bevroor het rugnummer 9, wat inhoudt dat het nummer uit respect niet meer gebruikt zal worden.

"Emiliano heeft zijn sporen achtergelaten en daarom wil ik hem, net als veel fans, eren", zegt voorzitter Waldemar Kita op de website van Nantes.

"Dit nieuws maakt een einde aan het eindeloze wachten. Dit zijn moeilijke ochtenden waarbij je ontwaakt uit een nachtmerrie en de realiteit ons helaas inhaalt. We verliezen vandaag een vriend, een getalenteerde speler en een voorbeeldige teamgenoot", schrijft Nantes in een verklaring.

Het gebeurt vaker dat een club een rugnummer niet meer gebruikt nadat een (oud-)speler overlijdt. Zo speelt bij FC Utrecht niemand met nummer 4 sinds de dood van David Di Tommaso in 2005 en bij Vitesse niemand met hetzelfde nummer sinds de dood van Theo Bos in 2013.

Sala droeg rugnummer 9 in de afgelopen vier jaar toen hij bij Nantes speelde. De 28-jarige Argentijn maakte tussen 2015 en 2019 in 133 officiële wedstrijden een respectabel aantal van 48 doelpunten.

Sala en piloot werden sinds 21 januari vermist

Donderdagavond werd bekend dat het lichaam dat de avond ervoor uit het wrak van het privévliegtuig met de vermiste Sala werd gehaald, van de voetballer zelf is.

Sala en piloot David Ibbotson werden sinds 21 januari vermist. Ze waren op weg van Frankrijk naar Wales, toen het vliegtuig waarin ze zaten plotseling van de radar verdween.

De wrakstukken werden zondagochtend gevonden op de bodem van het Kanaal. Daarbij werd ook een lichaam gezien, dat dus van Sala bleek te zijn. Van Ibbotson ontbreekt tot op heden elk spoor.

Sala had enkele dagen voor het ongeluk een transfer gemaakt van Nantes naar Cardiff City. Hij was nog één keer in de Franse havenstad om afscheid te nemen van zijn voormalig ploeggenoten.

Nantes wil alsnog transfersom van Sala

Nantes liet woensdag weten dat het alsnog omgerekend 17 miljoen euro, het bedrag dat met de overgang was gemoeid, wil ontvangen van Cardiff City.

Het Franse voetbal staat komend weekeinde uitgebreid stil bij het overlijden van Sala. De wedstrijden in de twee hoogste competities van het land, de Ligue 1 en de Ligue 2, worden voorafgegaan door een minuut applaus.

De komende speelronde in de Ligue 1 begint vrijdagavond met de wedstrijd tussen Dijon FCO en Olympique Marseille, waarbij Kevin Strootman onder contract staat.

Nantes neemt het zondag in eigen huis op tegen Nîmes Olympique. De ploeg van trainer Vahid Halilhodzić bezet na 22 speelrondes de vijftiende plaats in de Ligue 1 en is dus verwikkeld in een felle degradatiestrijd.