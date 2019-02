De voetbalwereld is in rouw nadat donderdagavond bekend werd dat het in het Kanaal gevonden lichaam van Cardiff City-spits Emiliano Sala is.

Sala vertrok op 21 januari in een privévliegtuig vanuit Nantes naar Cardiff, waar hij enkele dagen eerder een contract had getekend. Het vliegtuig verdween van de radar. Piloot David Ibbotson is nog niet gevonden.

"We leven intens mee en condoleren de familie van Emiliano. Hij en David zullen voor altijd in onze gedachten zijn", meldt Cardiff City in een korte verklaring.

Ook enkele Cardiff-spelers, die Sala nooit als ploeggenoot hebben kunnen meemaken, betuigen op sociale media hun medeleven. Spelers van andere clubs over de hele wereld laten eveneens weten geschokt te zijn.

In Nederland staan diverse clubs uit de Eredivisie en Keuken Kampioen Divisie stil bij het droevige nieuws. Ajax-verdediger Nicolás Tagliafico betreurt het overlijden van zijn landgenoot. "Rust in vrede", schrijft hij.

De 28-jarige Sala had voor een bedrag van zo'n 17 miljoen euro de overstap gemaakt van FC Nantes naar Cardiff City.