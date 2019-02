Carlos Queiroz is de nieuwe bondscoach van Colombia. De 65-jarige Portugees is de opvolger van José Pekerman, die in september ontslag nam.

Queiroz stapte vorige week op als bondscoach van Iran. Hij slaagde er niet in om dat land naar de titel de leiden op de Azië Cup. Japan was in de halve finales te sterk.

De Portugees was in het verleden onder meer bondscoach van Portugal en trainer van Real Madrid. Zijn verblijf in de Spaanse hoofdstad bleef vanwege slechte resultaten beperkt tot een seizoen.

Queiroz heeft bij de Colombiaanse bond een contract tot en met het WK van 2022 getekend. Colombia moet zich uiteraard nog wel plaatsen voor het toernooi in Qatar.

"Mijn doel wordt om de reputatie en prestige van het nationale elftal hoog te houden", aldus Queiroz donderdag bij zijn presentatie. "Ik ben de bond dankbaar voor het vertrouwen en hoop mijn baan uit te voeren zoals verwacht."

Pekerman stopte na het WK in Rusland, waar hij met Colombia de kwartfinales bereikte. Sindsdien nam interim-coach Arturo Reyes de taken waar.