Peter Bosz ziet het als een voordeel dat hij vrijdag alweer in actie moet komen met Bayer Leverkusen na de blamage van dinsdag in de achtste finales van de DFB-Pokal.

De nummer zeven van de Bundesliga ging in het bekertoernooi met 2-1 ten onder bij 1. FC Heidenheim 1846, dat uitkomt op het tweede niveau. Vrijdag wacht in de competitie een uitwedstrijd tegen middenmoter FSV Mainz.

"Als je maar twee dagen hebt om je voor te bereiden is dat normaal gesproken erg weinig, maar na een wedstrijd als tegen Heidenheim is het juist goed om dat zo snel mogelijk achter je te laten en vooruit te kijken", zei Bosz donderdag op zijn perspraatje.

"We zijn allemaal erg teleurgesteld. Zo'n wedstrijd mag je nooit uit handen geven, maar het gebeurde toch. We moeten hiervan leren en het in de toekomst beter doen."

Leverkusen kwam op bezoek bij Heidenheim nog op een 0-1-voorsprong, maar gaf die voorsprong in de tweede helft uit handen. De ploeg van Bosz had juist twee goede wedstrijden achter de rug, waarin werd gewonnen van VfL Wolfsburg (0-3) en Bayern München (3-1).

De spelers van Leverkusen druipen af na de blamage in Heidenheim. (Foto: ProShots)

'Moeten met hoge intensiteit beginnen'

De 55-jarige Bosz eist dat zijn spelers vrijdag in Mainz vanaf het begin laten zien dat ze zich willen revancheren voor de blamage tegen Heidenheim.

"Ook al hebben we slechts twee dagen rust gehad, we moeten de wedstrijd met een hoge intensiteit beginnen. Het is geen gemakkelijke uitwedstrijd, want Mainz heeft een sterke ploeg, maar we spelen voor de winst", aldus de Apeldoorner.

Dankzij de twee overwinningen op rij in de Bundesliga heeft Leverkusen dertig punten. Het gat naar nummer vijf Eintracht Frankfurt is slechts twee punten. Donderdag wacht een uitduel met FK Krasnodar in de knock-outfase van de Europa League.

Bekijk het programma en de stand in de Bundesliga