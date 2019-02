Anass Achahbar keert binnenkort terug in de selectie van NEC. De aanvaller werd in januari door trainer Jack de Gier naar de beloften verbannen, maar is nu weer welkom in de hoofdmacht van de Nijmegenaren.

Achahbar werd op 15 januari net als Brahim Darri uit de selectie gezet na een "woordenwisseling" met de technische staf in de rust van de wedstrijd tegen FC Eindhoven (3-2-nederlaag).

De 25-jarige Achahbar sprak deze week met coach De Gier en op basis daarvan is de kleine spits weer welkom bij de selectie, mits hij aan bepaalde voorwaarden voldoet. Zo moet hij eerst weer helemaal fit worden.

"Hij is nog niet fit genoeg, omdat hij een paar weken niet met ons heeft meegetraind", zegt De Gier donderdag in gesprek met Omroep Gelderland. "Het heeft te maken met algehele fysieke fitheid. Dat hebben we met hem afgesproken en daar gaat hij ook 100 procent voor."

'Anass is gewoon een heel goede voetballer'

Achahbar staat onder contract bij PEC Zwolle, maar speelt sinds vorig seizoen op huurbasis in Nijmegen. De oud-Feyenoorder staat deze jaargang op zeven doelpunten en drie assists in twintig competitieduels.

"Anass is gewoon een heel goede voetballer en dat moet hij zich ook realiseren", aldus De Gier. "Ik denk dat hij nog van meerwaarde kan zijn. Als ik dat niet zou denken, hadden we afscheid genomen. We moeten de schouders eronder zetten en hem de hand toereiken, en hij naar ons. En dan hopen dat hij weer goed terugkomt."

De Gier kan momenteel iedere speler goed gebruiken, want NEC maakt vooralsnog een zeer teleurstellend seizoen door in de Keuken Kampioen Divisie. De ploeg uit Nijmegen bezet momenteel de vijftiende plek met dertig punten. NEC vervolgt de competitie vrijdag met een uitwedstrijd tegen SC Cambuur.

Bekijk de uitslagen, het programma en de stand van de Keuken Kampioen Divisie