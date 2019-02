Aleksander Ceferin is donderdag in Rome officieel herbenoemd als voorzitter van de UEFA. De 51-jarige Sloveen was de enige kandidaat bij de verkiezing van de Europese voetbalbond.

Het was in november al duidelijk dat Ceferin geen concurrentie zou ondervinden richting zijn nieuwe termijn als UEFA-preses. Hij staat nu tot 2023 aan het hoofd van de bond.

Ceferin is sinds september 2016 de voorzitter van de UEFA. In de strijd om de opvolging van Michel Platini versloeg hij toen Michael van Praag met 42 stemmen tegen dertien. In augustus van vorig jaar liet Ceferin al weten graag aan te blijven.

Tijdens zijn eerste periode als UEFA-preses liet Ceferin vooral blijken naar meer gelijkheid voor de Europese clubs te streven. Hij maakte zich onder meer hard voor strengere transferregels en sprak hij zich uit tegen de komst van een Super League voor eliteclubs.

"Ik beloof dat we in mijn nieuwe termijn zullen streven naar eenheid in het Europese voetbal", zei Ceferin donderdag nadat hij was herkozen. "Dat er respect is en dat er verder wordt gegaan met het uitdragen van saamhorigheid en hoop."

UEFA-leden stemmen ook voor andere posities

De leden van de UEFA mochten bij het congres in Rome ook hun stem uitbrengen voor de bezetting van vier andere functies. De Hongaar Sándor Csányi werd herkozen voor de functie van vicevoorzitter bij de FIFA.

De Engelsman Greg Clarke kreeg bij de verkiezing de voorkeur boven de Noord-Ier David Martin voor de positie van vicevoorzitter, die bij de FIFA voor de Britse bonden is gereserveerd.

Reinhard Grindel uit Duitsland, de Portugees Fernando Gomes en Georgios Koumas uit Cyprus werden herkozen in de zogeheten council van de mondiale bond.