Wouter Gudde is de nieuwe algemeen directeur van FC Groningen. De Schiedammer volgt Hans Nijland op, die na dit seizoen vertrekt bij de 'Trots van het Noorden'.

De 34-jarige Gudde komt over van Excelsior, waar hij sinds 2012 werkzaam was als commercieel manager/directeur. De zoon van KNVB-directeur Eric Gudde wordt om 15.00 uur gepresenteerd bij Groningen.

Nijland maakte in november vorig jaar bekend na dit seizoen te stoppen als algemeen directeur. De 58-jarige clubicoon trad in juni 1996 aan als commercieel manager bij Groningen en een half jaar later werd hij al gepromoveerd tot algemeen directeur.

"Ik heb mijn ambities nooit onder stoelen of banken gestoken, maar ben in mijn keuzes altijd wel kieskeurig geweest", zegt Gudde donderdag op de site van Excelsior. "Natuurlijk is het moeilijk om Excelsior te verlaten, zeker gezien de ambities van de club om middels de stadionontwikkeling door te groeien tot een stabiele Eredivisie-club. Ik kies nu voor mijn ambities."

Wouter Gudde in april 2011 in duel met toenmalig Ajacied Mounir El Hamdaoui. (Foto: ANP)

Gudde werkte tijdens loopbaan aan maatschappelijke carrière

De nog jonge Gudde speelde in zijn profcarrière in totaal 86 Eredivisie-duels. De verdediger doorliep een deel van de jeugdopleiding van Feyenoord en maakte in 2004 bij Sparta Rotterdam zijn debuut in het betaald voetbal.

Drie jaar later vertrok hij naar RKC Waalwijk, waarmee hij in het seizoen 2008/2009 naar de Eredivisie promoveerde. Een jaar later degradeerden de Brabanders weer naar de Eerste Divisie, waarna Gudde in de zomer van 2010 naar Excelsior verkaste.

De Kralingers boden Gudde in zijn laatste jaar als profvoetballer de kans om al aan zijn maatschappelijke loopbaan te werken en na het beëindigen van zijn carrière in 2011 ging hij dan ook aan de slag bij Excelsior als commercieel medewerker.

FC Groningen beleeft vooralsnog een moeizaam seizoen in de Eredivisie. De ploeg van trainer Danny Buijs bezet de vijftiende plek met 21 punten, vijf meer dan hekkensluiter NAC Breda. Groningen neemt het zondag in eigen huis op tegen Vitesse.

