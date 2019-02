Ernesto Valverde durfde het woensdag niet aan om Lionel Messi in de basis te zetten tegen Real Madrid, maar de coach van FC Barcelona is dankbaar dat de Argentijn wel fit genoeg was om na rust alsnog in actie te komen in de heenwedstrijd van de halve finale van de Copa del Rey (1-1).

Zonder Messi in het veld had Barcelona het voor eigen publiek moeilijk met rivaal Real Madrid, die al na zes minuten op voorsprong kwam via Lucas Vázquez. Malcom maakte na 58 minuten gelijk, zes minuten voordat de roep van het publiek om Messi werd beantwoord door Valverde, die zijn sterspeler inbracht voor Philippe Coutinho.

"Toen hij eenmaal in het veld stond, was hij ook direct beslissend", was Valverde op zijn persconferentie in Camp Nou lovend over de 31-jarige Messi. "Dat merkten we allemaal. Want elke keer als hij de bal aanraakt, kan hij iets creëren."

Met Messi in het veld leek het vooral offensief wat beter te lopen bij Barcelona, maar Valverde is het niet eens met de kritiek dat hij de beste speler uit zijn selectie in de basis had moeten zetten.

"Ik moet een beslissing nemen op basis van wat het beste is voor het team en de speler zelf. De laatste wedstrijd eindigde Messi met een kleine blessure en daarom leek het mij beter om hem pas na rust in te zetten."

Solari vindt eerste Clásico genot om naar te kijken

Bij Real Madrid heerste vooral ontevredenheid over de remise in Barcelona. Trainer Santiago Solari van 'De Koninklijke' vindt dat zijn ploeg vaker dan één keer had kunnen en misschien wel moeten scoren in Camp Nou.

"In het voetbal is het moeilijk om over gerechtigheid te praten, maar we kregen vooral in de eerste helft en de laatste fase van de wedstrijd veel goede kansen", oordeelde Solari, die verder wel had genoten van de Clásico.

"Er stond heel veel kwaliteit op het veld en ik denk dat de wedstrijd voor iedere voetballiefhebber een genot was om naar te kijken. Er kan nog van alles gebeuren, maar mijn spelers hebben in deze wedstrijd wel aangetoond dat we op de goede weg zijn."

Voor Real Madrid wacht zaterdag de competitiekraker tegen stadgenoot Atlético Madrid, waarna vier dagen later in Amsterdam het heenduel met Ajax in de achtste finales van de Champions League op het programma staat. De return tegen Barcelona wordt op 27 februari gespeeld in Madrid.